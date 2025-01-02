Польша тайно сотрудничает с Украиной в производстве оружия
Категория
Украина
Дата публикации

Польша тайно сотрудничает с Украиной в производстве оружия

Военная техника ВСУ
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По словам временного поверенного по делам Польши в Украине Петра Лукасевича, его страна сотрудничает с Украиной в производстве оружия и боеприпасов, однако не разглашает информацию об этом.

Главные тезисы

  • Польша и Украина сотрудничают в производстве оружия, включая дроны, ремонт танков и высокие технологии.
  • Географическое положение стран оказывает влияние на уровень разглашения информации о сотрудничестве.
  • Сотрудничество между Польшей и Украиной в области производства оружия будет иметь значительное значение для геополитической динамики в регионе.

Что известно о сотрудничестве Украины и Польши в производстве оружия

В частности, Лукасевич отметил, что сотрудничество включает производство дронов, ремонт танков, а также развитие в сфере высоких технологий.

Он подтвердил, что в Польше уже был построен завод по производству оборонной промышленности для Украины.

Польша тайно помогает Украине производить оружие и боеприпасы
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Некоторые страны, декларирующие такое сотрудничество, как строительство завода по производству военной техники, географически расположены далеко от России. И поскольку им ничего не угрожает, они могут об этом говорить. Мы ведь совсем рядом, и потому не говорим об этом. То есть география в этом контексте очень важна, — объясняет временный поверенный Польши в Украине.

Что известно о другой помощи Польше Украине

Лукасевич подтвердил, что Польша во время председательства в ЕС планирует добиться ускоренного вступления Украины в Евросоюз.

По его словам, ускорение вступления Украины в ЕС будет способствовать безопасности как Европы, так и Украины.

Он также заверил, что председательство Польши в ЕС будет отличаться от возможностей страны, которая она имела 10 лет назад, поскольку не имеет влияния на решение Совета ЕС.

При этом, как отмечает поверенный по делам Польши в Украине, председательствующая страна способна влиять на уровень рассмотрения вопросов, важных для Украины и Польши.

Он напомнил, что после Польши председательство перейдет в Данию, которая имеет схожее с Варшавой видение, поэтому в 2025 году у Украины будет существенная поддержка в ЕС.

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