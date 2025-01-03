Польша жестко поставила на место Венгрию после громкого скандала

Польша публично отомстила Венгрии

С официальным заявлением по этому поводу выступила заместитель польского министра по европейским делам Магдалена Собковьяк-Чернецкая.

По ее словам, главная причина такого решения это то, что официальный Будапешт предоставил убежище депутату от бывшей партии власти Польши "Право и справедливость" Марчину Романовскому.

Собковяк-Чернецкая обращает внимание на то, что венгерский лидер Виктор Орбан также не был приглашен на церемонию, которая пройдет в Большом театре в Варшаве.

Когда мы приглашали гостей на мероприятие почти месяц назад, мы пригласили весь дипломатический корпус. Но после ситуации с Романовским министр (иностранных дел) Сикорский решил, что посол Венгрии не является желанным гостем в театре сегодня, — подчеркнула польская дипломат. Поделиться

Что известно о скандале вокруг Романовского

Еще в июле 2024 года Агентство национальной безопасности (АНБ) Польши задержало в Варшаве бывшего замминистра юстиции Марчина Романовского, который работал на предыдущие польские власти.

Он был заместителем министра юстиции Польши с 2019 по 2023 год, а также уполномоченным тогдашнего главы Минюста Збигнева Зебро по делам Фонда справедливости с 2018 года.

Сейм Польши согласился на снятие неприкосновенности с Романовского в связи с расследованием скандала вокруг Фонда справедливости. Национальная прокуратура хочет предъявить 11 обвинений в рамках этого дела.