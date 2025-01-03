Польша жестко поставила на место Венгрию после громкого скандала

Официальная Варшава отказалась приглашать посла Венгрии на мероприятие, посвященное началу председательства Польши в Европейском союзе.
Главные тезисы
- Польские власти уже объяснили, почему приняли такое решение.
- Узнайте детали скандала вокруг Марчина Романовского, который вспыхнул после его задержания в Варшаве.
Польша публично отомстила Венгрии
С официальным заявлением по этому поводу выступила заместитель польского министра по европейским делам Магдалена Собковьяк-Чернецкая.
По ее словам, главная причина такого решения это то, что официальный Будапешт предоставил убежище депутату от бывшей партии власти Польши "Право и справедливость" Марчину Романовскому.
Собковяк-Чернецкая обращает внимание на то, что венгерский лидер Виктор Орбан также не был приглашен на церемонию, которая пройдет в Большом театре в Варшаве.
Что известно о скандале вокруг Романовского
Еще в июле 2024 года Агентство национальной безопасности (АНБ) Польши задержало в Варшаве бывшего замминистра юстиции Марчина Романовского, который работал на предыдущие польские власти.
Он был заместителем министра юстиции Польши с 2019 по 2023 год, а также уполномоченным тогдашнего главы Минюста Збигнева Зебро по делам Фонда справедливости с 2018 года.
Сейм Польши согласился на снятие неприкосновенности с Романовского в связи с расследованием скандала вокруг Фонда справедливости. Национальная прокуратура хочет предъявить 11 обвинений в рамках этого дела.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-