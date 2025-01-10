Это серьезное нападение. Министр обороны Польши обратился к России

По мнению главы польского Министерства обороны Владислава Косиняк-Камиша, Россия действительно может начать вторжение в его страну. Также он призвал не игнорировать тот факт, что РФ уже ведет гибридную войну против Польши.
Главные тезисы
- Россия может приступить к вторжению в Польшу, предупреждает министр обороны страны.
- Сеяние лжи в интернете, акты саботажа и диверсий – часть гибридной войны, которую ведет Путин.
- Польша усиливает оборонные усилия, закупая новые корабли для ВМС и поддерживая стратегический союз со скандинавскими странами.
Россия может начать новую войну
Как отметил польский министр, Европа должна сохранять бдительность, ведь раньше никто не верил в возможность нападения России на Украину.
Владислав Косиняк-Камиш обращает внимание на то, что нападения в рамках гибридной войны уже происходят не только в Польше, но и в ЕС.
По его словам, нельзя игнорировать акты саботажа и диверсий, а также происходящее в Балтийском море.
Как Польша будет защищать Балтийское море
Владислав Косиняк-Камыш официально подтвердил, что на вооружение ВМС поступят новые корабли, их строительство уже началось.
Как отметил глава оборонного ведомства, он поддерживает идею продолжительного стратегического альянса со скандинавскими странами.
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