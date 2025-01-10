Это серьезное нападение. Министр обороны Польши обратился к России

По мнению главы польского Министерства обороны Владислава Косиняк-Камиша, Россия действительно может начать вторжение в его страну. Также он призвал не игнорировать тот факт, что РФ уже ведет гибридную войну против Польши.

Россия может начать новую войну

Как отметил польский министр, Европа должна сохранять бдительность, ведь раньше никто не верил в возможность нападения России на Украину.

Владислав Косиняк-Камиш обращает внимание на то, что нападения в рамках гибридной войны уже происходят не только в Польше, но и в ЕС.

Это часть войны, очень опасная. Давайте не будем ее недооценивать. Сеяние лжи в интернете, искажение фактов, манипуляции, ослабление социальной устойчивости — это разрушение одного из столпов безопасности. Это серьезное нападение на Польшу. Владислав Косиняк-Камиш Глава Минобороны Польши

По его словам, нельзя игнорировать акты саботажа и диверсий, а также происходящее в Балтийском море.

Надо быть готовым к любому сценарию. Всем казалось, что Россия не нападет на Украину. Давайте будем умнее, — заявил он. Поделиться

Как Польша будет защищать Балтийское море

Владислав Косиняк-Камыш официально подтвердил, что на вооружение ВМС поступят новые корабли, их строительство уже началось.

Я объявил о закупке новых кораблей. Впереди нас ждет программа "Орка", то есть подписание контракта на покупку подлодок. Я надеюсь, что мы заключим этот контракт в этом году, — добавил польский министр. Поделиться

Как отметил глава оборонного ведомства, он поддерживает идею продолжительного стратегического альянса со скандинавскими странами.