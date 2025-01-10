Это серьезное нападение. Министр обороны Польши обратился к России
Категория
Мир
Дата публикации

Это серьезное нападение. Министр обороны Польши обратился к России

Камиш
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Источник:  RMF FM

По мнению главы польского Министерства обороны Владислава Косиняк-Камиша, Россия действительно может начать вторжение в его страну. Также он призвал не игнорировать тот факт, что РФ уже ведет гибридную войну против Польши.

Главные тезисы

  • Россия может приступить к вторжению в Польшу, предупреждает министр обороны страны.
  • Сеяние лжи в интернете, акты саботажа и диверсий – часть гибридной войны, которую ведет Путин.
  • Польша усиливает оборонные усилия, закупая новые корабли для ВМС и поддерживая стратегический союз со скандинавскими странами.

Россия может начать новую войну

Как отметил польский министр, Европа должна сохранять бдительность, ведь раньше никто не верил в возможность нападения России на Украину.

Владислав Косиняк-Камиш обращает внимание на то, что нападения в рамках гибридной войны уже происходят не только в Польше, но и в ЕС.

Это часть войны, очень опасная. Давайте не будем ее недооценивать. Сеяние лжи в интернете, искажение фактов, манипуляции, ослабление социальной устойчивости — это разрушение одного из столпов безопасности. Это серьезное нападение на Польшу.

Владислав Косиняк-Камиш

Владислав Косиняк-Камиш

Глава Минобороны Польши

По его словам, нельзя игнорировать акты саботажа и диверсий, а также происходящее в Балтийском море.

Надо быть готовым к любому сценарию. Всем казалось, что Россия не нападет на Украину. Давайте будем умнее, — заявил он.

Как Польша будет защищать Балтийское море

Владислав Косиняк-Камыш официально подтвердил, что на вооружение ВМС поступят новые корабли, их строительство уже началось.

Я объявил о закупке новых кораблей. Впереди нас ждет программа "Орка", то есть подписание контракта на покупку подлодок. Я надеюсь, что мы заключим этот контракт в этом году, — добавил польский министр.

Как отметил глава оборонного ведомства, он поддерживает идею продолжительного стратегического альянса со скандинавскими странами.

У нас есть схожее ощущение угрозы со стороны России и помощи Украине. Мы инвестируем в это направление, страны Балтии, страны Северной Европы, для нас это очень важно.

Владислав Косиняк-Камиш

Владислав Косиняк-Камиш

Министр обороны Польши

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