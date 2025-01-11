Зеленский и Байден провели новые важные переговоры

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Политики обсудили усиления ПВО Украины и новые санкции против России.
Главные тезисы
- В центре внимания политиков находились детали санкционного пакета против российской энергетики.
- Байден отметил критическое значение сохранения независимости Украины для демократического мира.
- Путин сталкивается с новыми проблемами, что создает возможность для Украины и США воспользоваться его слабостью.
Что известно о новых переговорах Зеленского и Байдена
Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии, в результате которых погибают люди.
Кроме того, глава государства отметил героизм американцев, которые делают все возможное, чтобы спасти жизнь от огня и останавливают распространение лесных пожаров.
Кроме того, в центре внимания политиков были детали нового санкционного пакета Штатов против российской энергетики, которая дает возможность Путину продолжать захватническую войну.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что эти санкции Белый дом применил против теневого танкерного флота России и таких компаний, как "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".
Украинский и американский лидер также обсудили ситуацию на фронте, а также важность и дальше усиливать и совершенствовать воздушный щит Украины.
Байден заявил о новых проблемах Путина
Глава Белого дома официально подтвердил, что в настоящее время нелегитимный президент РФ сталкивается с растущим количеством масштабных проблем.
По словам Джо Байдена, на этом фоне Украина и США должны сделать все возможное, чтобы успешно воспользоваться его слабостью.
Американский лидер отметил, что Владимир Путин находится "в плохой форме", поскольку захватническая война против Украины стала для него крайне изнурительной.
Более того, мощное экономическое давление союзников Киева на РФ также сыграло важную роль.
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