Зеленський і Байден провели нові важливі перемовини

Український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Політики обговорили посилення ППО України і нові санкції проти Росії.
Головні тези:
- У центрі уваги політиків були деталі санкційного пакета проти російської енергетики.
- Байден наголосив на критичному значенні збереження незалежності України для демократичного світу.
- Путін стикається з новими проблемами, що створює можливість для України та США скористатися його слабкістю.
Що відомо про нові переговори Зеленського і Байдена
Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з пожежами в Каліфорнії, унаслідок яких гинуть люди.
Окрім того, глава держави відзначив героїзм американців, які роблять все можливе, щоб рятувати життя від вогню й зупиняють розповсюдження лісових пожеж.
Окрім того, у центрі уваги політиків були деталі нового санкційного пакета Штатів проти російської енергетики, яка дає можливість Путіну продовжувати загарбницьку війну.
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що ці санкції Білий дім застосував проти тіньового танкерного флоту Росії й таких компаній, як “Газпром нафта” та “Сургутнафтогаз”.
Український та американський лідер також обговорили ситуацію на фронті, а також важливість й надалі посилювати й вдосконалювати повітряний щит України.
Байден заявив про нові проблеми Путіна
Очільник Білого дому офіційно підтвердив, що наразі нелегітимний президент РФ стикається з дедалі більшою кількістю масштабних проблем.
За словами Джо Байдена, на цьому тлі Україна і США повинні зробити все можливе, щоб вдало скористатися його слабкістю.
Американський лідер зазначив, що Володимир Путін перебуває "у поганій формі", оскільки загарбницька війна проти України стала для нього вкрай виснажливою.
Ба більше, потужний економічний тиск союзників Києва на РФ також відіграв важливу роль.
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