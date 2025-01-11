Втрачатиме мільярди щомісяця. США спрогнозували вплив нових санкцій на РФ

Офіційний Вашингтон наголошує, що нові санкції спрямовані проти російського енергетичного сектору значно знизять доходи РФ і створюватимуть значний тиск на економіку ворога.

Новий санкційний удар США по РФ

З заявою з цього приводу виступив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він звернув увагу на те, що через нові обмежувальні заходи команда російського диктатора Володимира Путіна буде змушена робити важкий вибір та втрачати мільярди доларів щомісяця.

(Нові санкції — ред.) створюють значний тиск на російську економіку, це дедалі більше змушуватиме російське керівництво робити важкий вибір. Джон Кірбі Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому

За словами представника команди Джо Байдена, оголошені у листопаді 2024 року санкції проти російських банків із міжнародними зв’язками, включно із "Газпромбанком" стали потужним ударом по енергетичному сектору Росії.

Ми вважаємо, це має посилити тиск (на Росію) і сприяти і без того похмурим економічним прогнозам на 2025 рік та надалі для пана Путіна та його економіки воєнного часу, — зазначив Джон Кірбі. Поширити

Масштабні санкції проти російської нафти — що відомо

10 січня офіційний Вашингтон заявив про нові обмеження, які б’ють по російській нафтопереробній промисловості.

Цього разу під потужний санкційний удар потрапили, зокрема російські нафтові гіганти "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".

Мінфін США звертає увагу на те, що вони вдаються до широкомасштабних заходів на виконання зобов'язань G7 щодо скорочення російських доходів від енергоносіїв.

Ба більше, були введені санкції на безпрецедентну кількість нафтоналивних суден, багато з яких є частиною "тіньового флоту", непрозорих трейдерів російської нафти, російських постачальників нафтосервісних послуг та російських посадовців з енергетичної сфери.