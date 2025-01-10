Санкції проти РФ можуть скасувати. В ЄС знову наростає паніка

Офіційний Брюссель б'є на сполох, адже ризик того, що майбутній президент США Дональд Трамп скасує частину або усі американські санкції проти Росії наразі, вкрай високий.
Головні тези:
- Можливе скасування американських санкцій проти Росії стало причиною збентеження в Європі.
- ЄС розпочав перегляд указів про санкції та ризики для блоку, враховуючи дії нового президента США.
- Трамп уже готується до переговорів з Путіним, що може вплинути на геополітичну ситуацію.
Від Трампа можна чекати чого завгодно
Європейські політики стурбовані тим, що лідер республіканців може скасувати рішення Байдена, навіть не замислюючись про наслідки.
На цьому тлі в ЄС вже розпочали перегляд указів, пов’язаних із санкціями проти Росії, торгівлею та кібербезпекою, щоб оцінити можливі ризики для блоку.
На переконання офіційного Брюсселя, саме виконавчі укази є досить крихким елементом американської політики, насамперед тому, що Трамп має право відкликати їх у будь-який момент.
Євросоюз має намір створити стратегії, які допоможуть мінімізувати негативні наслідки для європейських союзників.
Окрім того, в ЄС налякані через нещодавні скандальні заяви Трампа щодо можливого використання митного тиску на Данію для купівлі Гренландії чи пропозиції включити Канаду до складу США.
Коли закінчиться війна — прогноз Трампа
Як заявив нещодавно майбутній президент, цілком ймовірно, війна Росії проти Україні може загостритися у 2025 році.
Попри це, він націлений покласти їй кінець протягом 6 місяців.
На цьому тлі Трамп традиційно дорікнув команді чинного президента Джо Байдена за те, що вона допустила початок повномасштабної війни у центрі Європи.
До слова, нещодавно Дональд Трампа офіційно підтвердив, що вже готується до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.
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