Санкції проти РФ можуть скасувати. В ЄС знову наростає паніка

Офіційний Брюссель б'є на сполох, адже ризик того, що майбутній президент США Дональд Трамп скасує частину або усі американські санкції проти Росії наразі, вкрай високий.

Від Трампа можна чекати чого завгодно

Європейські політики стурбовані тим, що лідер республіканців може скасувати рішення Байдена, навіть не замислюючись про наслідки.

На цьому тлі в ЄС вже розпочали перегляд указів, пов’язаних із санкціями проти Росії, торгівлею та кібербезпекою, щоб оцінити можливі ризики для блоку.

На переконання офіційного Брюсселя, саме виконавчі укази є досить крихким елементом американської політики, насамперед тому, що Трамп має право відкликати їх у будь-який момент.

Євросоюз має намір створити стратегії, які допоможуть мінімізувати негативні наслідки для європейських союзників.

Окрім того, в ЄС налякані через нещодавні скандальні заяви Трампа щодо можливого використання митного тиску на Данію для купівлі Гренландії чи пропозиції включити Канаду до складу США.

Найбільша проблема полягає в тому, що Трамп може вирішити змінити все просто тому, що це зробив Байден, — заявив один з європейських політиків, який говорив на умовах анонімності. Поширити

Коли закінчиться війна — прогноз Трампа

Як заявив нещодавно майбутній президент, цілком ймовірно, війна Росії проти Україні може загостритися у 2025 році.

Попри це, він націлений покласти їй кінець протягом 6 місяців.

На цьому тлі Трамп традиційно дорікнув команді чинного президента Джо Байдена за те, що вона допустила початок повномасштабної війни у центрі Європи.

Ця війна може стати набагато гіршою, ніж зараз, — сказав республіканець. Поширити

До слова, нещодавно Дональд Трампа офіційно підтвердив, що вже готується до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.