Санкции против РФ могут быть отменены. В ЕС снова нарастает паника

Официальный Брюссель бьет тревогу, ведь риск того, что будущий президент США Дональд Трамп отменит часть или все американские санкции против России, крайне высок.

От Трампа можно ожидать чего угодно

Европейские политики озабочены тем, что лидер республиканцев может отменить решение Байдена, даже не задумываясь о последствиях.

На этом фоне в ЕС уже приступили к пересмотру указов, связанных с санкциями против России, торговлей и кибербезопасностью, чтобы оценить возможные риски для блока.

По убеждению официального Брюсселя именно исполнительные указы являются довольно хрупким элементом американской политики, прежде всего потому, что Трамп имеет право отозвать их в любой момент.

Евросоюз намерен создать стратегии, которые помогут минимизировать негативные последствия для европейских союзников.

Кроме того, в ЕС напуганы из-за недавних скандальных заявлений Трампа о возможном использовании таможенного давления на Данию для покупки Гренландии или предложения включить Канаду в состав США.

Самая большая проблема заключается в том, что Трамп может решить отменить все просто потому, что это сделал Байден, — заявил один из европейских политиков, говоривший на условиях анонимности. Поделиться

Когда закончится война — прогноз Трампа

Как заявил недавно будущий президент, по всей вероятности, война России против Украины может обостриться в 2025 году.

Несмотря на это, он нацелен положить ей конец в течение 6 месяцев.

На этом фоне Трамп традиционно упрекнул команду действующего президента Джо Байдена за то, что она допустила начало полномасштабной войны в центре Европы.

Эта война может стать гораздо хуже, чем сейчас, — сказал республиканец. Поделиться

Кстати, недавно Дональд Трампа официально подтвердил, что уже готовится к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.