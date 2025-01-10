Санкции против РФ могут быть отменены. В ЕС снова нарастает паника

Официальный Брюссель бьет тревогу, ведь риск того, что будущий президент США Дональд Трамп отменит часть или все американские санкции против России, крайне высок.
Главные тезисы
- Возможная отмена американских санкций против России стала причиной паники в Европе.
- ЕС приступил к пересмотру указов о санкциях и рисках для блока, учитывая действия нового президента США.
- Трамп уже готовится к переговорам с Путиным, что может повлиять на геополитическую ситуацию.
От Трампа можно ожидать чего угодно
Европейские политики озабочены тем, что лидер республиканцев может отменить решение Байдена, даже не задумываясь о последствиях.
На этом фоне в ЕС уже приступили к пересмотру указов, связанных с санкциями против России, торговлей и кибербезопасностью, чтобы оценить возможные риски для блока.
По убеждению официального Брюсселя именно исполнительные указы являются довольно хрупким элементом американской политики, прежде всего потому, что Трамп имеет право отозвать их в любой момент.
Евросоюз намерен создать стратегии, которые помогут минимизировать негативные последствия для европейских союзников.
Кроме того, в ЕС напуганы из-за недавних скандальных заявлений Трампа о возможном использовании таможенного давления на Данию для покупки Гренландии или предложения включить Канаду в состав США.
Когда закончится война — прогноз Трампа
Как заявил недавно будущий президент, по всей вероятности, война России против Украины может обостриться в 2025 году.
Несмотря на это, он нацелен положить ей конец в течение 6 месяцев.
На этом фоне Трамп традиционно упрекнул команду действующего президента Джо Байдена за то, что она допустила начало полномасштабной войны в центре Европы.
Кстати, недавно Дональд Трампа официально подтвердил, что уже готовится к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.
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