Санкции против РФ могут быть отменены. В ЕС снова нарастает паника
Категория
Экономика
Дата публикации

Санкции против РФ могут быть отменены. В ЕС снова нарастает паника

Трамп
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Источник:  Financial Times

Официальный Брюссель бьет тревогу, ведь риск того, что будущий президент США Дональд Трамп отменит часть или все американские санкции против России, крайне высок.

Главные тезисы

  • Возможная отмена американских санкций против России стала причиной паники в Европе.
  • ЕС приступил к пересмотру указов о санкциях и рисках для блока, учитывая действия нового президента США.
  • Трамп уже готовится к переговорам с Путиным, что может повлиять на геополитическую ситуацию.

От Трампа можно ожидать чего угодно

Европейские политики озабочены тем, что лидер республиканцев может отменить решение Байдена, даже не задумываясь о последствиях.

На этом фоне в ЕС уже приступили к пересмотру указов, связанных с санкциями против России, торговлей и кибербезопасностью, чтобы оценить возможные риски для блока.

По убеждению официального Брюсселя именно исполнительные указы являются довольно хрупким элементом американской политики, прежде всего потому, что Трамп имеет право отозвать их в любой момент.

Евросоюз намерен создать стратегии, которые помогут минимизировать негативные последствия для европейских союзников.

Кроме того, в ЕС напуганы из-за недавних скандальных заявлений Трампа о возможном использовании таможенного давления на Данию для покупки Гренландии или предложения включить Канаду в состав США.

Самая большая проблема заключается в том, что Трамп может решить отменить все просто потому, что это сделал Байден, — заявил один из европейских политиков, говоривший на условиях анонимности.

Когда закончится война — прогноз Трампа

Как заявил недавно будущий президент, по всей вероятности, война России против Украины может обостриться в 2025 году.

Несмотря на это, он нацелен положить ей конец в течение 6 месяцев.

На этом фоне Трамп традиционно упрекнул команду действующего президента Джо Байдена за то, что она допустила начало полномасштабной войны в центре Европы.

Эта война может стать гораздо хуже, чем сейчас, — сказал республиканец.

Кстати, недавно Дональд Трампа официально подтвердил, что уже готовится к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

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