Як зазначають представники уряду та Мінфіну США, запроваджено санкції проти понад 30 російських нафтопереробних компаній, а також ще однієї компанії з Сербії.
Головні тези:
- Санкції США проти нафтової галузі РФ охопили понад 30 компаній, у тому числі структуру “Роснефти” та одну компанію з Сербії.
- Мінфін США вживає радикальних заходів для скорочення доходів Росії від продажу енергоносіїв задля зупинення фінансування війни проти України.
- Нові санкції можуть суттєво вплинути на російський експорт нафти до Індії, змушуючи країну шукати альтернативні джерела сирої нафти.
- Серед компаній, які потрапили під санкції, є великі виробники нафти, які використовуються для фінансування військових дій проти України.
- Нові обмеження можуть мати важливе значення для підтримки української сторони в конфлікті з Росією, допомагаючи обмежити ресурси для воєнних дій.
Які російські компанії потрапили до списку нових санкцій США
Зазначається, що Мінфін США вдався до радикальних заходів із метою виконання вимог G7 щодо скорочення доходів Росії від продажу енергоносіїв, включно із блокуванням двох великих виробників нафти.
Під нові санкції потрапили:
"РН-Буріння" (структура "Роснефти");
"Технології ОФС" (об'єднує колишні активи Baker Hughes в Росії),
"РН-ГРП",
"РН-Сервіс",
"РН-Ванкор",
"Ачімгаз",
"Газпром Шельфпроект",
"Атлас ННБ",
"ФракДжет-Волга",
"Інвестгеосервіс",
"Нафтагаз-Буріння",
"Петро Велт Технолоджис",
"ТНГ-Групп";
"УДС Нафта".
Санкції також торкнулися сербської компанії NIS, яка є "дочкою" "Газпром нефти".
За даними Мінфіну США, в результаті сьогоднішньої дії все майно та інтереси у власності підсанкційних осіб, які знаходяться в Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб із США, заблоковано.
Нові санкції США можуть вдарити по поставках нафти РФ до Індії
США вводять нові санкції на продаж російської нафти в обхід західних санкцій, що може вплинути на експорт нафтопродуктів країни-агресорки до Індії.
Журналісти видання посилаються на співрозмовників з нафтової промисловості США, які стверджують, що нові санкції Вашингтона значною мірою вплинуть на російський експорт до Індії.
У той же час 3 джерела з нафтової промисловості Індії підкреслюють, що очікують серйозних проблем із поставками російської нафти через нові санкції, спрямовані на скорочення доходів Кремля, які злочинний режим диктатора Володимира Путіна використовує для фінансування війни проти України.
Це змушує Індію шукати альтернативні джерела сирої нафти з Близького Сходу та США.
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