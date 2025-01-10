Як зазначають представники уряду та Мінфіну США, запроваджено санкції проти понад 30 російських нафтопереробних компаній, а також ще однієї компанії з Сербії.

Які російські компанії потрапили до списку нових санкцій США

Зазначається, що Мінфін США вдався до радикальних заходів із метою виконання вимог G7 щодо скорочення доходів Росії від продажу енергоносіїв, включно із блокуванням двох великих виробників нафти.

Під нові санкції потрапили:

"РН-Буріння" (структура "Роснефти");

"Технології ОФС" (об'єднує колишні активи Baker Hughes в Росії),

"РН-ГРП",

"РН-Сервіс",

"РН-Ванкор",

"Ачімгаз",

"Газпром Шельфпроект",

"Атлас ННБ",

"ФракДжет-Волга",

"Інвестгеосервіс",

"Нафтагаз-Буріння",

"Петро Велт Технолоджис",

"ТНГ-Групп";

"УДС Нафта".

Сполучені Штати вживають радикальних заходів проти основного джерела доходів Росії для фінансування її жорстокої та незаконної війни проти України, — зазначила глава Мінфіну США Джанет Єллен. Поширити

Санкції також торкнулися сербської компанії NIS, яка є "дочкою" "Газпром нефти".

Нафтовий танкер РФ

За даними Мінфіну США, в результаті сьогоднішньої дії все майно та інтереси у власності підсанкційних осіб, які знаходяться в Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб із США, заблоковано.

Нові санкції США можуть вдарити по поставках нафти РФ до Індії

США вводять нові санкції на продаж російської нафти в обхід західних санкцій, що може вплинути на експорт нафтопродуктів країни-агресорки до Індії.

Журналісти видання посилаються на співрозмовників з нафтової промисловості США, які стверджують, що нові санкції Вашингтона значною мірою вплинуть на російський експорт до Індії.

У той же час 3 джерела з нафтової промисловості Індії підкреслюють, що очікують серйозних проблем із поставками російської нафти через нові санкції, спрямовані на скорочення доходів Кремля, які злочинний режим диктатора Володимира Путіна використовує для фінансування війни проти України.

Це змушує Індію шукати альтернативні джерела сирої нафти з Близького Сходу та США.