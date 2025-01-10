Как отмечают представители правительства и Минфина США, введены санкции против более 30 российских нефтеперерабатывающих компаний, а также еще одной компании из Сербии.

Какие российские компании попали в список новых санкций США

Отмечается, что Минфин США прибег к радикальным мерам с целью выполнения требований G7 по сокращению доходов России от продажи энергоносителей, включая блокирование двух крупных производителей нефти.

Под новые санкции попали:

"РН-Бурение" (структура "Роснефти");

"Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России),

"РН-ГРП",

"РН-Сервис",

"РН-Ванкор",

"Ачимгаз",

"Газпром Шельфпроект",

"Атлас ННБ",

"ФракДжет-Волга",

"Инвестгеосервис",

"Нефтегаз-Бурение",

"Петр Велт Технолоджис",

"ТНГ-Групп";

"УДС Нефть".

Соединенные Штаты принимают радикальные меры против основного источника доходов России для финансирования ее жестокой и незаконной войны против Украины, — отметила глава Минфина США Джанет Йеллен. Поделиться

Санкции также затронули сербскую компанию NIS, которая является "дочкой" "Газпром нефти".

Нефтяной танкер РФ

По данным Минфина США, в результате сегодняшнего действия все имущество и интересы в собственности находящихся в Соединенных Штатах подсанкционных лиц или во владении или под контролем лиц из США заблокированы.

Новые санкции США могут ударить по поставкам нефти РФ в Индию

США вводят новые санкции на продажу российской нефти в обход западных санкций, что может повлиять на экспорт нефтепродуктов страны-агрессоры в Индию.

Журналисты издания ссылаются на собеседников по нефтяной промышленности США, утверждающих, что новые санкции Вашингтона в значительной степени повлияют на российский экспорт в Индию.

В то же время 3 источника по нефтяной промышленности Индии подчеркивают, что ожидают серьезных проблем с поставками российской нефти из-за новых санкций, направленных на сокращение доходов Кремля, которые преступный режим диктатора Владимира Путина использует для финансирования войны против Украины.

Это заставляет Индию искать альтернативные источники сырой нефти с Ближнего Востока и США.