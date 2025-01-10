США ввели масштабные санкции против нефтяной отрасли РФ — кто в списках
Категория
Экономика
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США ввели масштабные санкции против нефтяной отрасли РФ — кто в списках

Минфин США
Российская нефть
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Как отмечают представители правительства и Минфина США, введены санкции против более 30 российских нефтеперерабатывающих компаний, а также еще одной компании из Сербии.

Главные тезисы

  • США ввели санкции против более 30 российских нефтеперерабатывающих компаний, включая структуру “Роснефти” и одну компанию из Сербии.
  • Новые ограничения могут значительно снизить экспорт российской нефти в Индию, вынуждая страну искать альтернативных поставщиков.
  • Санкции введены с целью уменьшения доходов России от продажи энергоносителей и прекращения финансирования войны в Украине.
  • Ограничения направлены на крупных производителей нефти, используемых для финансирования военных действий.

Какие российские компании попали в список новых санкций США

Отмечается, что Минфин США прибег к радикальным мерам с целью выполнения требований G7 по сокращению доходов России от продажи энергоносителей, включая блокирование двух крупных производителей нефти.

Под новые санкции попали:

  • "РН-Бурение" (структура "Роснефти");

  • "Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России),

  • "РН-ГРП",

  • "РН-Сервис",

  • "РН-Ванкор",

  • "Ачимгаз",

  • "Газпром Шельфпроект",

  • "Атлас ННБ",

  • "ФракДжет-Волга",

  • "Инвестгеосервис",

  • "Нефтегаз-Бурение",

  • "Петр Велт Технолоджис",

  • "ТНГ-Групп";

  • "УДС Нефть".

Соединенные Штаты принимают радикальные меры против основного источника доходов России для финансирования ее жестокой и незаконной войны против Украины, — отметила глава Минфина США Джанет Йеллен.

Санкции также затронули сербскую компанию NIS, которая является "дочкой" "Газпром нефти".

США ввели новые мощные санкции против нефтяной отрасли РФ
Нефтяной танкер РФ

По данным Минфина США, в результате сегодняшнего действия все имущество и интересы в собственности находящихся в Соединенных Штатах подсанкционных лиц или во владении или под контролем лиц из США заблокированы.

Новые санкции США могут ударить по поставкам нефти РФ в Индию

США вводят новые санкции на продажу российской нефти в обход западных санкций, что может повлиять на экспорт нефтепродуктов страны-агрессоры в Индию. 

Журналисты издания ссылаются на собеседников по нефтяной промышленности США, утверждающих, что новые санкции Вашингтона в значительной степени повлияют на российский экспорт в Индию.

В то же время 3 источника по нефтяной промышленности Индии подчеркивают, что ожидают серьезных проблем с поставками российской нефти из-за новых санкций, направленных на сокращение доходов Кремля, которые преступный режим диктатора Владимира Путина использует для финансирования войны против Украины.

Это заставляет Индию искать альтернативные источники сырой нефти с Ближнего Востока и США.

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