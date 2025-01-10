Как отмечают представители правительства и Минфина США, введены санкции против более 30 российских нефтеперерабатывающих компаний, а также еще одной компании из Сербии.
Главные тезисы
- США ввели санкции против более 30 российских нефтеперерабатывающих компаний, включая структуру “Роснефти” и одну компанию из Сербии.
- Новые ограничения могут значительно снизить экспорт российской нефти в Индию, вынуждая страну искать альтернативных поставщиков.
- Санкции введены с целью уменьшения доходов России от продажи энергоносителей и прекращения финансирования войны в Украине.
- Ограничения направлены на крупных производителей нефти, используемых для финансирования военных действий.
Какие российские компании попали в список новых санкций США
Отмечается, что Минфин США прибег к радикальным мерам с целью выполнения требований G7 по сокращению доходов России от продажи энергоносителей, включая блокирование двух крупных производителей нефти.
Под новые санкции попали:
"РН-Бурение" (структура "Роснефти");
"Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России),
"РН-ГРП",
"РН-Сервис",
"РН-Ванкор",
"Ачимгаз",
"Газпром Шельфпроект",
"Атлас ННБ",
"ФракДжет-Волга",
"Инвестгеосервис",
"Нефтегаз-Бурение",
"Петр Велт Технолоджис",
"ТНГ-Групп";
"УДС Нефть".
Санкции также затронули сербскую компанию NIS, которая является "дочкой" "Газпром нефти".
По данным Минфина США, в результате сегодняшнего действия все имущество и интересы в собственности находящихся в Соединенных Штатах подсанкционных лиц или во владении или под контролем лиц из США заблокированы.
Новые санкции США могут ударить по поставкам нефти РФ в Индию
США вводят новые санкции на продажу российской нефти в обход западных санкций, что может повлиять на экспорт нефтепродуктов страны-агрессоры в Индию.
Журналисты издания ссылаются на собеседников по нефтяной промышленности США, утверждающих, что новые санкции Вашингтона в значительной степени повлияют на российский экспорт в Индию.
В то же время 3 источника по нефтяной промышленности Индии подчеркивают, что ожидают серьезных проблем с поставками российской нефти из-за новых санкций, направленных на сокращение доходов Кремля, которые преступный режим диктатора Владимира Путина использует для финансирования войны против Украины.
Это заставляет Индию искать альтернативные источники сырой нефти с Ближнего Востока и США.
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