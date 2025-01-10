Британія вперше запровадила санкції проти двох нафтових гігантів РФ

Британія 10 січня вперше ввела санкції проти російських компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз". Обмеження вдарять по доходах Росії від продажу нафти.
Головні тези:
- Вперше в історії Британія ввела санкції проти російських нафтових компаній, що відбудеться впливає на доходи Росії від продажу нафти.
- Обмеження проти Газпром нефть та Сургутнефтегаз сприятимуть виснаженню російського військового бюджету та допоможуть врятувати життя українців.
- Боротьба з російськими нафтовими компаніями має за мету запобігти загрозі для колективної безпеки і сприяти міцному миру в Україні.
- Санкції США проти нафтової галузі РФ відіграють важливу роль у рішучій боротьбі проти основного джерела доходів для Росії.
- Ці радикальні заходи проти двох нафтових гігантів РФ мають стратегічне значення для стабільності в регіоні та безпеки українського народу.
Британія ввела санкції проти компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз"
В уряді Британії звернули увагу, що щодня "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз" видобувають понад 1 мільйон барелів нафти, що становить приблизно 23 млрд дол на рік. Це більше, ніж ВВП Ямайки.
Прибуток цих двох компаній поповнює військовий гаманець Путіна (російського диктатора Володимира Путіна — ред.) і сприяє веденню війни.
Там додали, що кожен удар, який Британія завдає по нафтових доходах Росії, — це ще один крок до справедливого і міцного миру в Україні.
Він додав, що боротьба з російськими нафтовими компаніями призведе до виснаження російського військового бюджету і допоможе врятувати життя українців.
Санкції США проти нафтової галузі РФ
Раніше Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти російських компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".
Таким чином, усе майно підсанкційних осіб, яке перебуває у США або під контролем осіб зі США, заблоковано.
Міністр фінансів США Джанет Єллен підкреслила, що такі обмеження є радикальними заходами проти основного джерела доходів для РФ.
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