Британія вперше запровадила санкції проти двох нафтових гігантів РФ

Британія 10 січня вперше ввела санкції проти російських компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз". Обмеження вдарять по доходах Росії від продажу нафти.

Британія ввела санкції проти компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз"

В уряді Британії звернули увагу, що щодня "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз" видобувають понад 1 мільйон барелів нафти, що становить приблизно 23 млрд дол на рік. Це більше, ніж ВВП Ямайки.

Прибуток цих двох компаній поповнює військовий гаманець Путіна (російського диктатора Володимира Путіна — ред.) і сприяє веденню війни.

Там додали, що кожен удар, який Британія завдає по нафтових доходах Росії, — це ще один крок до справедливого і міцного миру в Україні.

Доходи від продажу нафти — це джерело життєвої сили для військової економіки Путіна. Ми не стоятимемо осторонь і не дозволятимемо нафтовим доходам ставити під загрозу життя українців, так само як і не дозволимо Росії продовжувати поповнювати свою казну, продовжуючи загрожувати нашій колективній безпеці. Девід Леммі Міністр закордонних справ Британії

Він додав, що боротьба з російськими нафтовими компаніями призведе до виснаження російського військового бюджету і допоможе врятувати життя українців.

Санкції США проти нафтової галузі РФ

Раніше Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти російських компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".

Таким чином, усе майно підсанкційних осіб, яке перебуває у США або під контролем осіб зі США, заблоковано.

Міністр фінансів США Джанет Єллен підкреслила, що такі обмеження є радикальними заходами проти основного джерела доходів для РФ.