Британія вперше запровадила санкції проти двох нафтових гігантів РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Британія вперше запровадила санкції проти двох нафтових гігантів РФ

Уряд Великої Британії
Сургутнефтегаз

Британія 10 січня вперше ввела санкції проти російських компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз". Обмеження вдарять по доходах Росії від продажу нафти.

Головні тези:

  • Вперше в історії Британія ввела санкції проти російських нафтових компаній, що відбудеться впливає на доходи Росії від продажу нафти.
  • Обмеження проти Газпром нефть та Сургутнефтегаз сприятимуть виснаженню російського військового бюджету та допоможуть врятувати життя українців.
  • Боротьба з російськими нафтовими компаніями має за мету запобігти загрозі для колективної безпеки і сприяти міцному миру в Україні.
  • Санкції США проти нафтової галузі РФ відіграють важливу роль у рішучій боротьбі проти основного джерела доходів для Росії.
  • Ці радикальні заходи проти двох нафтових гігантів РФ мають стратегічне значення для стабільності в регіоні та безпеки українського народу.

Британія ввела санкції проти компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз"

В уряді Британії звернули увагу, що щодня "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз" видобувають понад 1 мільйон барелів нафти, що становить приблизно 23 млрд дол на рік. Це більше, ніж ВВП Ямайки.

Прибуток цих двох компаній поповнює військовий гаманець Путіна (російського диктатора Володимира Путіна — ред.) і сприяє веденню війни.

Там додали, що кожен удар, який Британія завдає по нафтових доходах Росії, — це ще один крок до справедливого і міцного миру в Україні.

Доходи від продажу нафти — це джерело життєвої сили для військової економіки Путіна. Ми не стоятимемо осторонь і не дозволятимемо нафтовим доходам ставити під загрозу життя українців, так само як і не дозволимо Росії продовжувати поповнювати свою казну, продовжуючи загрожувати нашій колективній безпеці.

Девід Леммі

Девід Леммі

Міністр закордонних справ Британії

Він додав, що боротьба з російськими нафтовими компаніями призведе до виснаження російського військового бюджету і допоможе врятувати життя українців.

Санкції США проти нафтової галузі РФ

Раніше Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти російських компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".

Таким чином, усе майно підсанкційних осіб, яке перебуває у США або під контролем осіб зі США, заблоковано.

Міністр фінансів США Джанет Єллен підкреслила, що такі обмеження є радикальними заходами проти основного джерела доходів для РФ.

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