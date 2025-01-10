Британия впервые ввела санкции против двух нефтяных гигантов РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Британия впервые ввела санкции против двух нефтяных гигантов РФ

Правительство Великобритании
Сургутнефтегаз
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Британия 10 января впервые ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Ограничения ударят по доходам России от продаж нефти.

Главные тезисы

  • Впервые в истории Британия ввела санкции против российских нефтяных гигантов, что может повлиять на доходы России от продаж нефти.
  • Санкции способствуют истощению российского военного бюджета и помогают спасти жизни украинцев.
  • Борьба с российскими нефтяными компаниями направлена на предотвращение угрозы коллективной безопасности и содействие миру в Украине.

Британия ввела санкции против компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз"

В правительстве Британии обратили внимание, что ежедневно "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" добывают более 1 миллиона баррелей нефти, что составляет примерно 23 млрд долл. в год. Это больше, чем ВВП Ямайки.

Доход этих двух компаний пополняет военный кошелек Путина (российского диктатора Владимира Путина — ред.) и способствует ведению войны.

Там добавили, что каждый удар, который Британия наносит по нефтяным доходам России, — это еще один шаг к справедливому и крепкому миру в Украине.

Доходы от продажи нефти — это источник жизненной силы для военной экономики Путина. Мы не будем в стороне и не позволим нефтяным доходам ставить под угрозу жизнь украинцев, равно как и не позволим России продолжать пополнять свою казну, продолжая угрожать нашей коллективной безопасности.

Дэвид Лемми

Дэвид Лемми

Министр иностранных дел Британии

Он добавил, что борьба с российскими нефтяными компаниями приведет к истощению российского военного бюджета и поможет спасти жизнь украинским.

Санкции США против нефтяной отрасли РФ

Ранее Министерство финансов США объявило о санкциях против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

Таким образом, все имущество подсанкционных лиц, находящееся в США или под контролем лиц из США, заблокировано.

Министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула, что такие ограничения являются радикальными мерами против основного источника доходов для РФ.

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