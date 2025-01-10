США вводят новые санкции на продажу российской нефти в обход западных санкций, что может повлиять на экспорт нефтепродуктов страны-агрессоры в Индию.

Что известно о намерениях США разрушить экспорт нефти РФ в Индию

Журналисты издания ссылаются на собеседников по нефтяной промышленности США, утверждающих, что новые санкции Вашингтона в значительной степени повлияют на российский экспорт в Индию.

В то же время 3 источника по нефтяной промышленности Индии подчеркивают, что ожидают серьезных проблем с поставками российской нефти из-за новых санкций, направленных на сокращение доходов Кремля, которые преступный режим диктатора Владимира Путина использует для финансирования войны против Украины.

Это заставляет Индию искать альтернативные источники сырой нефти с Ближнего Востока и США.

Танкер теневого флота

По словам собеседников, новые санкции США будут касаться 180 танкеров из состава "теневого флота", перевозящих российскую нефть в обход западных ограничений.

Санкции также будут введены против российских страховых компаний, таких как "Ингосстрах" и "Альфастрахование".

Что известно о закрытии Китаем портов для кораблей теневого флота РФ

Китайский портовый оператор Shandong Port Group закрыл свои порты для попавших под санкции США танкеров российского "теневого флота".

Среди нефтетрейдеров Shandong Port Group контролирует главные порты на восточном побережье КНР.

Что важно понимать, речь идет о Циндао, Жичжао и Яньтай, которые остаются ключевыми терминалами импорта попавшей под санкции нефти.

Трейдеры обращают внимание на то, что запрет увеличит расходы по поставкам российской нефти для независимых нефтепереработчиков в Шаньдуне.