США готовят мощный удар по поставкам нефти РФ в Индию
Категория
Экономика
Дата публикации

США готовят мощный удар по поставкам нефти РФ в Индию

Танкер теневого флота РФ
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Источник:  Reuters

США вводят новые санкции на продажу российской нефти в обход западных санкций, что может повлиять на экспорт нефтепродуктов страны-агрессоры в Индию.

Главные тезисы

  • Новые санкции США на российскую нефть угрожают экспорту в Индию, заставляя страну искать альтернативные источники поставок.
  • Санкции также охватывают танкеры “теневого флота”, перевозящие российскую нефть в обход западных ограничений, и российские страховые компании.

Что известно о намерениях США разрушить экспорт нефти РФ в Индию

Журналисты издания ссылаются на собеседников по нефтяной промышленности США, утверждающих, что новые санкции Вашингтона в значительной степени повлияют на российский экспорт в Индию.

В то же время 3 источника по нефтяной промышленности Индии подчеркивают, что ожидают серьезных проблем с поставками российской нефти из-за новых санкций, направленных на сокращение доходов Кремля, которые преступный режим диктатора Владимира Путина использует для финансирования войны против Украины.

Это заставляет Индию искать альтернативные источники сырой нефти с Ближнего Востока и США.

США готовят удар по поставкам российской нефти в Индию
Танкер теневого флота

По словам собеседников, новые санкции США будут касаться 180 танкеров из состава "теневого флота", перевозящих российскую нефть в обход западных ограничений.

Санкции также будут введены против российских страховых компаний, таких как "Ингосстрах" и "Альфастрахование".

Что известно о закрытии Китаем портов для кораблей теневого флота РФ

Китайский портовый оператор Shandong Port Group закрыл свои порты для попавших под санкции США танкеров российского "теневого флота".

Среди нефтетрейдеров Shandong Port Group контролирует главные порты на восточном побережье КНР.

Что важно понимать, речь идет о Циндао, Жичжао и Яньтай, которые остаются ключевыми терминалами импорта попавшей под санкции нефти.

Трейдеры обращают внимание на то, что запрет увеличит расходы по поставкам российской нефти для независимых нефтепереработчиков в Шаньдуне.

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