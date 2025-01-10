Япония одобрила новый пакет антироссийских санкций
Категория
Экономика
Дата публикации

Япония одобрила новый пакет антироссийских санкций

Флаг Японии
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Источник:  AP

Правительство Японии ввело новые санкции против России, среди которых заморозка активов десятков человек и организаций и запрет экспорта компаниям из страны-агрессорки и нескольких стран-партнеров Кремля.

Главные тезисы

  • Правительство Японии утвердило новый пакет санкций против России, включающий заморозку активов и запрет экспорта для ряда лиц и компаний.
  • Япония присоединилась к усилиям G7 и ужесточила санкции для предотвращения обхода ограничений через третьи страны.
  • Новые санкции затрагивают 11 физических лиц, 29 организаций и три российских банка, а также ряд компаний из других стран, помогавших обходить санкции.
  • Экспортные ограничения распространяются на 335 групп товаров, включая технику, средства связи и механические инструменты.
  • Дополнительные санкции Японии направлены на ужесточение мер по пресечению дестабилизирующих действий России, в том числе в контексте конфликта на Украине.

Что известно о новых санкциях Японии против России

По словам главного секретаря правительства Японии Йосимасы Хаяши, принятие дополнительных санкций демонстрирует приверженность страны усилиям Большой семерки по усилению ограничений против России из-за продолжения развязной преступной войны против Украины.

В совместном заявлении представителей МИД, Минторговли и Минфина Японии отмечается, что новые санкции введены против 11 физических лиц, 29 организаций и трех российских банков, а также руководителя северокорейской торговой компании и грузинского банка, помогавших РФ в обходе ограничений.

Япония ввела новые санкции против России
Флаг Японии

Их активы в Японии будут заморожены.

Чего еще коснулись дополнительные санкции Японии против России

Кроме того, правительство Японии одобрило запрет на экспорт для 22 российских компаний, в том числе связанных с военной сферой, а также производителей техники.

Экспортные санкции также были введены против 31 компании из других стран, которые помогали России обходить введенные западными странами санкции.

В частности, 11 компаний находятся в Гонконге, семь — непосредственно на территории КНР, 8 — из Турции, 2 — зарегистрированы в Кыргызстане, и еще по одной — в Таиланде, ОАЭ и Казахстане.

Япония ввела запрет на экспорт в Россию 335 групп товаров.

В список вошли, в частности, двигатели и компоненты для строительной техники, велосипеды, средства связи и акустические устройства, а также механические инструменты и клапаны.

Дополнительные санкции и экспортные ограничения соответствуют усилиям G7, направленным на то, чтобы Россия не смогла обходить санкции с помощью третьих стран, включая запрет на экспорт материалов, которые могут помочь укрепить российскую промышленную базу.

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