Уряд Японії запровадив нові санкцїі проти Росії, серед яких заморозка активів десятків осіб та організацій та заборона експорту компаніям з країни-агресорки та кількох країн-партнерів Кремля.

Що відомо про нові санкції Японії проти Росії

За словами головного секретаря уряду Японії Йосімаси Хаяші, ухвалення додаткових санкцій демонструє прихильність країни зусиллям Великої сімки з посилення обмежень проти Росії через продовження розв’язаної злочинної війни проти України.

У спільній заяві представників МЗС, Мінторгівлі та Мінфіну Японії зазначається, що нові санкції введено проти 11 фізичних осіб, 29 організацій і трьох російських банків, а також керівника північнокорейської торгової компанії і грузинського банку, які допомагали РФ в обході обмежень.

Прапор Японії

Їхні активи у Японії будуть заморожені.

Чого ще торкнулись додаткові санкції Японії проти Росії

Окрім цього уряд Японії схвалив заборону на експорт для 22 російських компаній, у тому числі пов'язаних з військовою сферою, а також виробників техніки.

Експортні санкції також введено проти 31 компанії з інших країн, які допомагали Росії обходити введені західними країнами санкції.

Зокрема, 11 компаній розміщуються у Гонконзі, сім — безпосередньо на території КНР, 8 — з Туреччини, 2 — зареєстровані у Киргизстані, і ще по одній — в Таїланді, ОАЕ й Казахстані.

Японія ввела заборону на експорт до Росїі 335 груп товарів.

До списку увійшли, зокрема, двигуни та компоненти для будівельної техніки, велосипеди, засоби зв'язку й акустичні пристрої, а також механічні інструменти та клапани.

Додаткові санкції та експортні обмеження відповідають зусиллям G7, спрямованим на те, щоб Росія не змогла обходити санкції за допомогою третіх країн, і включають заборону на експорт матеріалів, які можуть допомогти зміцнити російську промислову базу.