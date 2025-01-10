Уряд Японії запровадив нові санкцїі проти Росії, серед яких заморозка активів десятків осіб та організацій та заборона експорту компаніям з країни-агресорки та кількох країн-партнерів Кремля.
Головні тези:
- Уряд Японії запровадив нові санкції проти Росії, включаючи заморозку активів і заборону експорту для певних осіб та організацій.
- Додаткові обмеження також введено стосовно російських компаній, а також партнерів Кремля з інших країн.
- Японія приєдналася до зусиль G7 з посилення санкцій проти Росії та обмеження можливості обхіду цих санкцій через треті країни.
- Експортні обмеження стосуються 335 груп товарів, включаючи техніку, засоби зв'язку, механічні інструменти та інше.
Що відомо про нові санкції Японії проти Росії
За словами головного секретаря уряду Японії Йосімаси Хаяші, ухвалення додаткових санкцій демонструє прихильність країни зусиллям Великої сімки з посилення обмежень проти Росії через продовження розв’язаної злочинної війни проти України.
У спільній заяві представників МЗС, Мінторгівлі та Мінфіну Японії зазначається, що нові санкції введено проти 11 фізичних осіб, 29 організацій і трьох російських банків, а також керівника північнокорейської торгової компанії і грузинського банку, які допомагали РФ в обході обмежень.
Їхні активи у Японії будуть заморожені.
Чого ще торкнулись додаткові санкції Японії проти Росії
Окрім цього уряд Японії схвалив заборону на експорт для 22 російських компаній, у тому числі пов'язаних з військовою сферою, а також виробників техніки.
Експортні санкції також введено проти 31 компанії з інших країн, які допомагали Росії обходити введені західними країнами санкції.
Зокрема, 11 компаній розміщуються у Гонконзі, сім — безпосередньо на території КНР, 8 — з Туреччини, 2 — зареєстровані у Киргизстані, і ще по одній — в Таїланді, ОАЕ й Казахстані.
Японія ввела заборону на експорт до Росїі 335 груп товарів.
До списку увійшли, зокрема, двигуни та компоненти для будівельної техніки, велосипеди, засоби зв'язку й акустичні пристрої, а також механічні інструменти та клапани.
Додаткові санкції та експортні обмеження відповідають зусиллям G7, спрямованим на те, щоб Росія не змогла обходити санкції за допомогою третіх країн, і включають заборону на експорт матеріалів, які можуть допомогти зміцнити російську промислову базу.
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