США вводять нові санкції на продаж російської нафти в обхід західних санкцій, що може вплинути на експорт нафтопродуктів країни-агресорки до Індії.

Що відомо про наміри США зруйнувати експорт нафти РФ до Індії

Журналісти видання посилаються на співрозмовників з нафтової промисловості США, які стверджують, що нові санкції Вашингтона значною мірою вплинуть на російський експорт до Індії.

У той же час 3 джерела з нафтової промисловості Індії підкреслюють, що очікують серйозних проблем із поставками російської нафти через нові санкції, спрямовані на скорочення доходів Кремля, які злочинний режим диктатора Володимира Путіна використовує для фінансування війни проти України.

Це змушує Індію шукати альтернативні джерела сирої нафти з Близького Сходу та США.

Танкер тіньового флоту

За словами співрозмовників, нові санкції США стосуватимуться 180 танкерів зі складу “тіньового флоту”, що перевозять російську нафту в обхід західних обмежень.

Санкції також буде введено проти російських страхових компаній, таких як "Інгосстрах" і "Альфастрахування".

Що відомо про закриття Китаєм портів для кораблів тіньового флоту РФ

Китайський портовий оператор Shandong Port Group закрив свої порти для танкерів російського "тіньового флоту", які потрапили під санкції США.

Серед нафтотрейдерів, Shandong Port Group контролює головні порти на східному узбережжі КНР.

Що важливо розуміти, йдеться про Циндао, Жічжао та Яньтай, що залишаються ключовими терміналами імпорту нафти, що потрапила під санкції.

Трейдери звертають увагу на те, що заборона збільшить витрати на постачання російської нафти для незалежних нафтопереробників у Шаньдуні.