Будет терять миллиарды. США спрогнозировали влияние новых санкций на РФ

Официальный Вашингтон заявляет, что новые санкции против российского энергетического сектора значительно снизят доходы РФ и будут создавать значительное давление на экономику врага.
Главные тезисы
- Новые санкции США направлены против российского энергетического сектора и приведут к потерям миллиардов долларов в месяц для РФ.
- Действенные ограничения оказывают значительное давление на экономику страны-агрессорки.
Новый санкционный удар США по РФ
С заявлением на этот счет выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он обратил внимание на то, что из-за новых ограничительных мер команда российского диктатора Владимира Путина будет вынуждена делать тяжелый выбор и терять миллиарды долларов ежемесячно.
По словам представителя команды Джо Байдена, объявленные в ноябре 2024 года санкции против российских банков с международными связями, включая "Газпромбанк", стали мощным ударом по энергетическому сектору России.
Масштабные санкции против российской нефти — что известно
10 января официальный Вашингтон заявил о новых ограничениях, бьющих по российской нефтеперерабатывающей промышленности.
В этот раз под мощный санкционный удар попали, в том числе российские нефтяные гиганты "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".
Минфин США обращает внимание на то, что они предпринимают широкомасштабные меры по выполнению обязательств G7 по сокращению российских доходов от энергоносителей.
Более того, были введены санкции на беспрецедентное количество нефтеналивных судов, многие из которых являются частью "теневого флота", непрозрачных трейдеров российской нефти, российских поставщиков нефтесервисных услуг и российских чиновников из энергетической сферы.
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