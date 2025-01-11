Що насправді відбувається у Кураховому — заява "Хортиці"

Станом на 11 січня Сили оборони України досі утримують позиції й нищать російських загарбників в межах міста Курахове, що знаходиться у Донецькій області.
Головні тези:
- Мережею шириться інформація про захоплення росіянами Курахового, однак вона неправдива.
- Сили оборони України утримають позиції на ТЕС в межах міста.
- Ситуація у місті наразі дійсно складна.
Росіяни не змогли повністю окупувати Курахове
З заявою з цього приводу виступив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов.
Він вирішив прокоментувати новини про нібито повне захоплення міста російськими загарбниками.
Трегубов наголосив, що це фейк, який поширили чимало українських медіа.
За його словами, українські захисники не покинули Курахове та все ще зберігають позиції в межах міста.
Попри це, ситуація станом на сьогодні дійсно складна.
Що відомо про ситуацію на фронті 10-11 січня
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби відбулося 213 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими захисниками.
10 січня армія РФ завдала по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах 17 авіаударів, скинувши 39 КАБ.
Ба більше, ворог здійснив понад чотири тисячі обстрілів, зокрема 218 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1942 дрони-камікадзе.
Протягом минулої доби ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, два склади з боєприпасами, десять районів зосередження особового складу, дві станції радіоелектронної боротьби армії РФ.
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