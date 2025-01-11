Що насправді відбувається у Кураховому — заява "Хортиці"

Станом на 11 січня Сили оборони України досі утримують позиції й нищать російських загарбників в межах міста Курахове, що знаходиться у Донецькій області.

Росіяни не змогли повністю окупувати Курахове

З заявою з цього приводу виступив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Він вирішив прокоментувати новини про нібито повне захоплення міста російськими загарбниками.

Трегубов наголосив, що це фейк, який поширили чимало українських медіа.

За моєю інформацією, там в районі Курахового йдуть бої. Зокрема, українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь. Це треба визнати, — повідомив речник. Поширити

За його словами, українські захисники не покинули Курахове та все ще зберігають позиції в межах міста.

Попри це, ситуація станом на сьогодні дійсно складна.

Що відомо про ситуацію на фронті 10-11 січня

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби відбулося 213 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими захисниками.

10 січня армія РФ завдала по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах 17 авіаударів, скинувши 39 КАБ.

Ба більше, ворог здійснив понад чотири тисячі обстрілів, зокрема 218 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1942 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Велика Новосілка, Бурлацьке Донецької області; П'ятихатки, Веселянка, Приморське, Степногірськ, Малокатеринівка, Новояковлівка Запорізької області. Поширити

Протягом минулої доби ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, два склади з боєприпасами, десять районів зосередження особового складу, дві станції радіоелектронної боротьби армії РФ.