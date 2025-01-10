Україна знизила інтенсивність авіаударів РФ на 70%

Країна-агресорка РФ суттєво знизила інтенсивність атак плануючими бомбами на Україну, проте загроза досі залишається вкрай серйозною.
Головні тези:
- Успішні атаки українських ударних дронів сприяли зниженню інтенсивності авіаударів з боку Росії.
- Вдосконалена протиповітряна оборона України стала важливим фактором у стримуванні країни-агресорки.
Україні вдається успішно ослаблювати Росію
Що важливо розуміти, до факторів зменшення інтенсивності ударів входять успішні атаки українських ударних дронів на російські авіабази та склади боєприпасів улітку та восени.
Не можна також ігнорувати фактор суттєвого вдосконалення протиповітряної оборони України.
З коментарем з цього приводу виступив майор підрозділу радіоелектронної боротьби Національної гвардії України.
За його словами, станом на сьогодні кількість російських атак скоротилася приблизно на 70% порівняно з літом.
Ба більше, країна-агресорка почала активно переміщувати тактичну авіацію глибше в тил. Це зменшило частоту вильотів і збільшило час виявлення для українських сил.
Атака РФ на Україну 10 січня — що відомо
Російські загарбники протягом ночі атакували Україну за допомогою 72 ударних БпЛА типу Shahed та іншими.
Противник запускав БпЛА для атак по Україні з напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
Повітряним силам ЗСУ вдалося знищити 33 ударних дронів у небі над Полтавською, Сумською, Харківською, Черкаською, Чернігівською, Київською, Дніпропетровською, Запорізькою, Хмельницькою, Вінницькою та Херсонською областями.
Окрім того, наголошується, що 34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені.
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