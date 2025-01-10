Макрон і Стармер провели важливі перемовини щодо України

Французький та британський лідери Емманюель Макрон та Кір Стармер зустрілися, щоб обговори найважливіші питання підтримки та посилення України на тлі загарбницької війни, яку продовжує Росія.

Що відомо про переговори Макрона та Стармера

Як повідомляє пресслужба Єлисейського палацу, нова зустріч політиків відбулася у будинку Чекерc — будівлі 16-го сторіччя за 60 км від Лондона.

Що важливо розуміти, вона понад 100 років використовується як заміська резиденція британських прем’єр-міністрів.

Під час перемовин Макрон та Стармер сконцентрувалися на міжнародних цілях, Україні, Близькому та Середньому Сході, зміцненні відносин між Сполученим Королівством та Євросоюзом.

Окрім того, лідери приділили увагу поглибленні відносин, що поєднують Париж та Лондон, у контексті майбутнього франко-британського саміту, що планується на літо.

Обидва лідери підтвердили прагнення тісно координувати дії з метою підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Вони підкреслили важливість продовження постачання зброї, необхідної для захисту територій України, та гарантування тривалої фінансової підтримки для України після 2025 року. Поширити

Окрім того, Макрон та Стармер вказали на важливість надання Україні гарантій безпеки, щоб врятувати її від нового вторгнення РФ.

Зеленський анонсував переговори зі Стармером

Як повідомив президент України, він готується до зустрічі з британським лідером Кіром Стармером.

Під час неї сторони обговорять ідею розгортання миротворчої місії в Україні.

За словами Володимира Зеленського, миротворчий контингент може стати важливим компонентом у забезпеченні комплексних гарантій безпеки для України.

Однак він наголосив, що лише цього буде замало, щоб захистити країну від нових вторгнень Росії.