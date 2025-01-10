Макрон и Стармер провели важные переговоры касательно Украины

Французский и британский лидеры Эмманюэль Макрон и Кир Стармер встретились, чтобы обсудить важнейшие вопросы поддержки и усиления Украины на фоне захватнической войны, которую продолжает Россия.
Главные тезисы
- Лидеры обсудили продолжение поставок оружия и финансовую поддержку Украины.
- Владимир Зеленский анонсировал важные переговоры касательно размещения миротворцев.
Что известно о переговорах Макрона и Стармера
Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, новая встреча политиков состоялась в доме Чекерc — здании 16-го столетия в 60 км от Лондона.
Что важно понимать, она более 100 лет используется как загородная резиденция британских премьер-министров.
Во время переговоров Макрон и Стармер сконцентрировались на международных целях, Украине, на Ближнем и Среднем Востоке, укреплении отношений между Соединенным Королевством и Евросоюзом.
Кроме того, лидеры уделили внимание углублению отношений, объединяющих Париж и Лондон, в контексте планируемого на лето будущего франко-британского саммита.
Кроме того, Макрон и Стармер отметили важность предоставления Украине гарантий безопасности, чтобы спасти ее от нового вторжения РФ.
Зеленский анонсировал переговоры со Стармером
Как сообщил президент Украины, он готовится к встрече с британским лидером Киром Стармером.
В ходе ее стороны обсудят идею развертывания миротворческой миссии в Украине.
По словам Владимира Зеленского, миротворческий контингент может стать важнейшим компонентом в обеспечении комплексных гарантий безопасности для Украины.
Однако он подчеркнул, что только этого будет маловато, чтобы защитить страну от новых вторжений России.
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