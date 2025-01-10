Макрон и Стармер провели важные переговоры касательно Украины

Французский и британский лидеры Эмманюэль Макрон и Кир Стармер встретились, чтобы обсудить важнейшие вопросы поддержки и усиления Украины на фоне захватнической войны, которую продолжает Россия.

Что известно о переговорах Макрона и Стармера

Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, новая встреча политиков состоялась в доме Чекерc — здании 16-го столетия в 60 км от Лондона.

Что важно понимать, она более 100 лет используется как загородная резиденция британских премьер-министров.

Во время переговоров Макрон и Стармер сконцентрировались на международных целях, Украине, на Ближнем и Среднем Востоке, укреплении отношений между Соединенным Королевством и Евросоюзом.

Кроме того, лидеры уделили внимание углублению отношений, объединяющих Париж и Лондон, в контексте планируемого на лето будущего франко-британского саммита.

Оба лидера подтвердили стремление тесно координировать действия с целью поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Они подчеркнули важность продолжения поставок оружия, необходимого для защиты территорий Украины, и обеспечения длительной финансовой поддержки для Украины после 2025 года. Поделиться

Кроме того, Макрон и Стармер отметили важность предоставления Украине гарантий безопасности, чтобы спасти ее от нового вторжения РФ.

Зеленский анонсировал переговоры со Стармером

Как сообщил президент Украины, он готовится к встрече с британским лидером Киром Стармером.

В ходе ее стороны обсудят идею развертывания миротворческой миссии в Украине.

По словам Владимира Зеленского, миротворческий контингент может стать важнейшим компонентом в обеспечении комплексных гарантий безопасности для Украины.

Однако он подчеркнул, что только этого будет маловато, чтобы защитить страну от новых вторжений России.