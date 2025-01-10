Украина снизила интенсивность авиаударов РФ на 70%
Категория
Украина
Дата публикации

Украина снизила интенсивность авиаударов РФ на 70%

Су-24
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Источник:  Business Insider

Страна-агрессорка РФ существенно снизила интенсивность атак планирующими бомбами на Украину, однако угроза до сих пор остается крайне серьезной.

Главные тезисы

  • Успешные атаки украинских ударных дронов способствовали снижению интенсивности авиаударов со стороны России.
  • Усовершенствованная противовоздушная оборона Украины стала важным фактором в сдерживании страны-агрессорки.

Украине удается успешно ослаблять Россию

Что важно понимать, в факторы уменьшения интенсивности ударов входят успешные атаки украинских ударных дронов на российские авиабазы и склады боеприпасов летом и осенью.

Нельзя также игнорировать фактор существенного усовершенствования противовоздушной обороны Украины.

Планирующие бомбы, которые Россия активно применяет с начала войны, оснащены комплектами, превращающими обычные боеприпасы в высокоточное оружие. Их трудно перехватить спустя короткое время полета, малую радиолокационную видимость и непредсказуемые траектории.

С комментарием на этот счет выступил майор подразделения радиоэлектронной борьбы Национальной гвардии Украины.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день количество российских атак сократилось примерно на 70% по сравнению с летом.

Более того, страна-агрессорка начала активно перемещать тактическую авиацию глубже в тыл. Это снизило частоту вылетов и увеличило время обнаружения для украинских сил.

Атака РФ на Украину 10 января — что известно

Российские захватчики в течение ночи атаковали Украину с помощью 72 ударных БпЛА типа Shahed и других.

Противник запускал БПЛА для атак по Украине по направлениям Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск.

Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить 33 ударных дронов в небе над Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областями.

Зафиксировано пять попаданий БПЛА (предприятия и хозяйственные здания) в прифронтовом районе на севере Черниговщины, ранено гражданское лицо. В Киевской области пораженный БпЛА упал на многоэтажку, повреждено здание и два десятка автомобилей. Предварительно обошлось без жертв.

Кроме того, сообщается, что 34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны.

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