Украина снизила интенсивность авиаударов РФ на 70%

Страна-агрессорка РФ существенно снизила интенсивность атак планирующими бомбами на Украину, однако угроза до сих пор остается крайне серьезной.
Главные тезисы
- Успешные атаки украинских ударных дронов способствовали снижению интенсивности авиаударов со стороны России.
- Усовершенствованная противовоздушная оборона Украины стала важным фактором в сдерживании страны-агрессорки.
Украине удается успешно ослаблять Россию
Что важно понимать, в факторы уменьшения интенсивности ударов входят успешные атаки украинских ударных дронов на российские авиабазы и склады боеприпасов летом и осенью.
Нельзя также игнорировать фактор существенного усовершенствования противовоздушной обороны Украины.
С комментарием на этот счет выступил майор подразделения радиоэлектронной борьбы Национальной гвардии Украины.
По его словам, по состоянию на сегодняшний день количество российских атак сократилось примерно на 70% по сравнению с летом.
Более того, страна-агрессорка начала активно перемещать тактическую авиацию глубже в тыл. Это снизило частоту вылетов и увеличило время обнаружения для украинских сил.
Атака РФ на Украину 10 января — что известно
Российские захватчики в течение ночи атаковали Украину с помощью 72 ударных БпЛА типа Shahed и других.
Противник запускал БПЛА для атак по Украине по направлениям Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск.
Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить 33 ударных дронов в небе над Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областями.
Кроме того, сообщается, что 34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-