Країна-агресорка Росія може піти у великий наступ та захопити Сумську область чи її частину, якщо Сили оборони України вийдуть з Курської області РФ.

Втрата Курщини є реальною загрозою для України

Як зазначає видання The Washington Post, саме втриманню контролю над частиною російських територій посилює позицію України на тлі повернення Дональда Трампа у Білий дім.

Як відомо, 5 січня Сили оборони України розпочали новий наступ у Курській області, адже мали на меті здобути для Києва ще більше козирів, які можна буде використати під час потенційних мирних перемовин.

Однак суттєво просунутися вперед українським воїнам було вкрай важко, адже російських загарбників на цій ділянці фронту значно більше.

Це були важкі дні. Росіяни атакували з різних напрямків одночасно. Деякі з них їм вдалося. … Вони перетнули кордон з Україною в кількох точках, але нам вдалося відбити позиції, — розповів журналістам боєць ЗСУ, який веде бої на цій ділянці фронту. Поширити

Існує ризик початку нового наступу армії РФ

Битва за російську Курщину є вкрай важливою для України ще й тому, що її втрата може мати фатальні наслідки для всієї країни.

Так, щонайменше 60 000 російських загарбників увірвуться у Сумську область, якщо ЗСУ втратять всі свої позиції на території країни-агресорки.

На цьому тлі окремою проблемою для Сил оборони України стали солдати КНРД, які воюють на боці армії РФ.