Країна-агресорка Росія може піти у великий наступ та захопити Сумську область чи її частину, якщо Сили оборони України вийдуть з Курської області РФ.
Головні тези:
- Втрата Курщини може мати фатальні наслідки для України та послабити її позицію під час потенційних мирних перемовин.
- Кількість російських загарбників, які можуть увірватися у Сумську область, наразі оцінюється у 60 000 осіб.
- Солдати КНРД стали серйозною проблемою для українських загарбників.
Втрата Курщини є реальною загрозою для України
Як зазначає видання The Washington Post, саме втриманню контролю над частиною російських територій посилює позицію України на тлі повернення Дональда Трампа у Білий дім.
Як відомо, 5 січня Сили оборони України розпочали новий наступ у Курській області, адже мали на меті здобути для Києва ще більше козирів, які можна буде використати під час потенційних мирних перемовин.
Однак суттєво просунутися вперед українським воїнам було вкрай важко, адже російських загарбників на цій ділянці фронту значно більше.
Існує ризик початку нового наступу армії РФ
Битва за російську Курщину є вкрай важливою для України ще й тому, що її втрата може мати фатальні наслідки для всієї країни.
Так, щонайменше 60 000 російських загарбників увірвуться у Сумську область, якщо ЗСУ втратять всі свої позиції на території країни-агресорки.
На цьому тлі окремою проблемою для Сил оборони України стали солдати КНРД, які воюють на боці армії РФ.
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