Як зазначив заступник глави Міноборони, бригадний генерал Анатолій Клочко, наразі Україна веде переговори з Італією щодо придбання систем ППО за кошти, отримані з прибутків від заморожених активів РФ.
Головні тези:
- Україна веде переговори з Італією щодо придбання систем протиповітряної оборони за кошти від заморожених активів РФ.
- За результатами переговорів обговорено можливість використання отриманих коштів на придбання боєприпасів та ППО.
- Україна має отримати підтримку від ЄС у рамках програми G7 та отримати 50 млрд євро для фінансування пріоритетних видатків з держбюджету.
- Отримані від ЄС кошти допоможуть зміцнити оборонну сферу України.
Що відомо про придбання Україною ППО в Італії за кошти від заморожених активів РФ
За результатами переговорів, які з українського боку очолював Клочко, представник Міноборони зазначив, що було обговорено можливість використання отриманих Україною доходів від заморожених активів РФ на придбання систем ППО з делегацією Агенції з питань оборонної промисловості Міноборони Італії.
Представники української делегації мали змогу ознайомитись із оборонною продукцією італійського виробництва, , а представник Агенції з питань оборонної промисловості Міноборони Італії Марчелло Меле розповів про механізми потенційної співпраці.
Що відомо про отримання Україною від ЄС перших коштів з прибутків від заморожених активів РФ
До бюджету надійшли перші 3 млрд євро від ЄС у рамках програми G7 з допомоги за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків з держбюджету.
Загалом у рамках ініціативи G7 Україна має отримати 50 млрд євро, з яких 20 млрд має надати Євросоюз.
За інформацією Мінфіну, загалом західні країни заморозили 210 млрд євро російських активів.
Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-