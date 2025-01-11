Як зазначив заступник глави Міноборони, бригадний генерал Анатолій Клочко, наразі Україна веде переговори з Італією щодо придбання систем ППО за кошти, отримані з прибутків від заморожених активів РФ.

Що відомо про придбання Україною ППО в Італії за кошти від заморожених активів РФ

За результатами переговорів, які з українського боку очолював Клочко, представник Міноборони зазначив, що було обговорено можливість використання отриманих Україною доходів від заморожених активів РФ на придбання систем ППО з делегацією Агенції з питань оборонної промисловості Міноборони Італії.

Ми зацікавлені, серед іншого, у боєприпасах різного калібру та системах протиповітряної оборони. Проте варто розуміти вартість та терміни, протягом яких вони можуть бути поставлені для Сил оборони України, — підкреслив заступник глави Міноборони. Поширити

Італійська система ППО SAMP-T

Представники української делегації мали змогу ознайомитись із оборонною продукцією італійського виробництва, , а представник Агенції з питань оборонної промисловості Міноборони Італії Марчелло Меле розповів про механізми потенційної співпраці.

Італійська делегація висловила готовність країни бути не лише важливим партнером у підтримці України, а й брати участь у коректному розподілі бюджету ЄС для використання всіх спроможностей української промисловості в тому числі, — зазначили представники Міноборони України. Поширити

Що відомо про отримання Україною від ЄС перших коштів з прибутків від заморожених активів РФ

До бюджету надійшли перші 3 млрд євро від ЄС у рамках програми G7 з допомоги за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків з держбюджету.

Загалом у рамках ініціативи G7 Україна має отримати 50 млрд євро, з яких 20 млрд має надати Євросоюз.

За інформацією Мінфіну, загалом західні країни заморозили 210 млрд євро російських активів.

Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік.