Как отметил заместитель главы Минобороны, бригадный генерал Анатолий Клочко, сейчас Украина ведет переговоры с Италией о приобретении систем ПВО за средства, полученные с доходов от замороженных активов РФ.
Главные тезисы
- Украина ведет переговоры с Италией о приобретении систем ПВО за средства от замороженных активов РФ, что позволит укрепить ее оборонную сферу.
- Украина уже получила первые 3 млрд евро от ЕС за счет замороженных активов РФ и ожидает дополнительные средства на финансирование важных расходов.
- Оцениваемые в 210 млрд евро замороженные активы РФ могут приносить Украине до 2,5-3 млрд евро доходов в год.
- Итальянская делегация выразила готовность стать важным партнером по поддержке Украины.
Что известно о приобретении Украиной ПВО у Италии за средства от замороженных активов РФ
По результатам переговоров, которые с украинской стороны возглавлял Клочко, представитель Минобороны отметил, что была обсуждена возможность использования полученных Украиной доходов от замороженных активов РФ на приобретение систем ПВО с делегацией Агентства по оборонной промышленности Минобороны Италии.
Представители украинской делегации имели возможность ознакомиться с оборонной продукцией итальянского производства, а представитель Агентства по оборонной промышленности Минобороны Италии Марчелло Меле рассказал о механизмах потенциального сотрудничества.
Что известно о получении Украиной от ЕС первых средств по доходам от замороженных активов РФ
В бюджет поступили первые 3 млрд евро от ЕС в рамках программы G7 по помощи за счет доходов от замороженных российских активов.
Вырученные средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов из госбюджета.
В рамках инициативы G7 Украина должна получить 50 млрд евро, из которых 20 млрд должен предоставить Евросоюз.
По информации Минфина, всего западные страны заморозили 210 млрд евро российских активов.
В зависимости от уровня процентных ставок доходы от этих активов оцениваются в 2,5-3 млрд евро в год.
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