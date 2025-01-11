Украина планирует приобрести у Италии ПВО за средства от замороженных активов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина планирует приобрести у Италии ПВО за средства от замороженных активов РФ

Минобороны Украины
ПВО SAMP-T
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Как отметил заместитель главы Минобороны, бригадный генерал Анатолий Клочко, сейчас Украина ведет переговоры с Италией о приобретении систем ПВО за средства, полученные с доходов от замороженных активов РФ.

Главные тезисы

  • Украина ведет переговоры с Италией о приобретении систем ПВО за средства от замороженных активов РФ, что позволит укрепить ее оборонную сферу.
  • Украина уже получила первые 3 млрд евро от ЕС за счет замороженных активов РФ и ожидает дополнительные средства на финансирование важных расходов.
  • Оцениваемые в 210 млрд евро замороженные активы РФ могут приносить Украине до 2,5-3 млрд евро доходов в год.
  • Итальянская делегация выразила готовность стать важным партнером по поддержке Украины.

Что известно о приобретении Украиной ПВО у Италии за средства от замороженных активов РФ

По результатам переговоров, которые с украинской стороны возглавлял Клочко, представитель Минобороны отметил, что была обсуждена возможность использования полученных Украиной доходов от замороженных активов РФ на приобретение систем ПВО с делегацией Агентства по оборонной промышленности Минобороны Италии.

Мы заинтересованы, среди прочего, в боеприпасах разного калибра и системах противовоздушной обороны. Однако следует понимать стоимость и сроки, в течение которых они могут быть поставлены для Сил обороны Украины, подчеркнул заместитель главы Минобороны.

Украина ведет переговоры с Италией по приобретению ПВО за средства от замороженных активов РФ
Итальянская система ПВО SAMP-T

Представители украинской делегации имели возможность ознакомиться с оборонной продукцией итальянского производства, а представитель Агентства по оборонной промышленности Минобороны Италии Марчелло Меле рассказал о механизмах потенциального сотрудничества.

Итальянская делегация выразила готовность страны быть не только важным партнером по поддержке Украины, но и участвовать в корректном распределении бюджета ЕС для использования всех возможностей украинской промышленности в том числе, отметили представители Минобороны Украины.

Что известно о получении Украиной от ЕС первых средств по доходам от замороженных активов РФ

В бюджет поступили первые 3 млрд евро от ЕС в рамках программы G7 по помощи за счет доходов от замороженных российских активов. 

Вырученные средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов из госбюджета.

В рамках инициативы G7 Украина должна получить 50 млрд евро, из которых 20 млрд должен предоставить Евросоюз.

По информации Минфина, всего западные страны заморозили 210 млрд евро российских активов.

В зависимости от уровня процентных ставок доходы от этих активов оцениваются в 2,5-3 млрд евро в год.

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