Как отметил заместитель главы Минобороны, бригадный генерал Анатолий Клочко, сейчас Украина ведет переговоры с Италией о приобретении систем ПВО за средства, полученные с доходов от замороженных активов РФ.

Что известно о приобретении Украиной ПВО у Италии за средства от замороженных активов РФ

По результатам переговоров, которые с украинской стороны возглавлял Клочко, представитель Минобороны отметил, что была обсуждена возможность использования полученных Украиной доходов от замороженных активов РФ на приобретение систем ПВО с делегацией Агентства по оборонной промышленности Минобороны Италии.

Мы заинтересованы, среди прочего, в боеприпасах разного калибра и системах противовоздушной обороны. Однако следует понимать стоимость и сроки, в течение которых они могут быть поставлены для Сил обороны Украины, подчеркнул заместитель главы Минобороны. Поделиться

Итальянская система ПВО SAMP-T

Представители украинской делегации имели возможность ознакомиться с оборонной продукцией итальянского производства, а представитель Агентства по оборонной промышленности Минобороны Италии Марчелло Меле рассказал о механизмах потенциального сотрудничества.

Итальянская делегация выразила готовность страны быть не только важным партнером по поддержке Украины, но и участвовать в корректном распределении бюджета ЕС для использования всех возможностей украинской промышленности в том числе, отметили представители Минобороны Украины. Поделиться

Что известно о получении Украиной от ЕС первых средств по доходам от замороженных активов РФ

В бюджет поступили первые 3 млрд евро от ЕС в рамках программы G7 по помощи за счет доходов от замороженных российских активов.

Вырученные средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов из госбюджета.

В рамках инициативы G7 Украина должна получить 50 млрд евро, из которых 20 млрд должен предоставить Евросоюз.

По информации Минфина, всего западные страны заморозили 210 млрд евро российских активов.

В зависимости от уровня процентных ставок доходы от этих активов оцениваются в 2,5-3 млрд евро в год.