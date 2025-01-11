Росія може втратити до 20% експорту нафти

На тлі нових потужних американських санкцій проти країна-агресорка РФ може втратити до 20% експорту нафти.

Росія вже оцінює майбутні наслідки санкцій США

Згідно з прогнозами російських економістів, зупинка їхніх заводів через останні санкції США не сильно вплине на світові ринки, однак суттєво скоротить виручку країни-агресорки.

Цього разу під удар Вашингтона потраплять нафтовий та газовий сектор РФ.

Як уже згадувалося раніше, до санкційного списку потрапили кілька десятків структур "Газпром нефти" і "Сургутнефтегаза".

На "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз" в останні місяці припадало до 20% російського експорту нафти. "Сургутнефтегаз" щомісяця відвантажував близько 1,9-2,2 млн тонн, "Газпром нефть" — 1,6-1,8 млн тонн. Поширити

На переконання російських економістів, Москві потрібно готуватися до проблем зі зростанням дисконтів на нафту і нафтопродукти, збільшенням ставок фрахту через дефіцит «чистих» танкерів, а також із проведенням оплати.

Який прогноз озвучили в США

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі попередив, що на тлі нових американських санкцій офіційна Москва буде змушена робити важкий вибір та втрачати мільярди доларів щомісяця.

За його словами, обмеження створюють значний тиск на російську економіку, це дедалі більше змушуватиме російське керівництво робити важкий вибір.

Джон Кірбі також додав, що введені минулою осінню санкції проти російських банків із міжнародними зв’язками, включно із "Газпромбанком" стали потужним ударом по енергетичному сектору Росії.