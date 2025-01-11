Росія може втратити до 20% експорту нафти

На тлі нових потужних американських санкцій проти країна-агресорка РФ може втратити до 20% експорту нафти.
Головні тези:
- Під удар американських санкцій потраплять нафтовий та газовий сектори РФ.
- Прогнози економістів вказують на скорочення виручки країни-агресорки та проблеми зі зростанням дисконтів на нафту та нафтопродукти.
- Джон Кірбі наголосив, що санкції створюють тиск на російську економіку, що змусить Кремль робити важкий вибір.
Росія вже оцінює майбутні наслідки санкцій США
Згідно з прогнозами російських економістів, зупинка їхніх заводів через останні санкції США не сильно вплине на світові ринки, однак суттєво скоротить виручку країни-агресорки.
Цього разу під удар Вашингтона потраплять нафтовий та газовий сектор РФ.
Як уже згадувалося раніше, до санкційного списку потрапили кілька десятків структур "Газпром нефти" і "Сургутнефтегаза".
На переконання російських економістів, Москві потрібно готуватися до проблем зі зростанням дисконтів на нафту і нафтопродукти, збільшенням ставок фрахту через дефіцит «чистих» танкерів, а також із проведенням оплати.
Який прогноз озвучили в США
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі попередив, що на тлі нових американських санкцій офіційна Москва буде змушена робити важкий вибір та втрачати мільярди доларів щомісяця.
За його словами, обмеження створюють значний тиск на російську економіку, це дедалі більше змушуватиме російське керівництво робити важкий вибір.
Джон Кірбі також додав, що введені минулою осінню санкції проти російських банків із міжнародними зв’язками, включно із "Газпромбанком" стали потужним ударом по енергетичному сектору Росії.
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