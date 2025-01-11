Россия может потерять до 20% экспорта нефти

На фоне новых мощных американских санкций против страны-агрессора РФ может потерять до 20% экспорта нефти.

Россия уже оценивает будущие последствия санкций США

Согласно прогнозам российских экономистов, остановка их заводов из-за последних санкций США не сильно повлияет на мировые рынки, однако существенно сократит выручку страны-агрессоры.

В этот раз под удар Вашингтона попадут нефтяной и газовый сектор РФ.

Как уже упоминалось ранее, в санкционный список попали несколько десятков структур "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза".

На "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" в последние месяцы приходилось до 20% российского экспорта нефти. "Сургутнефтегаз" ежемесячно отгружал около 1,9-2,2 млн тонн, "Газпром нефть" — 1,6-1,8 млн тонн. Поделиться

По мнению российских экономистов, Москве нужно готовиться к проблемам с ростом дисконтов на нефть и нефтепродукты, увеличением ставок фрахта из-за дефицита «чистых» танкеров, а также с проведением оплаты.

Какой прогноз озвучили в США

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил, что на фоне новых американских санкций официальная Москва будет вынуждена делать тяжелый выбор и терять миллиарды долларов ежемесячно.

По его словам, ограничения оказывают значительное давление на российскую экономику, это все больше заставит российское руководство делать тяжелый выбор.

Джон Кирби также добавил, что введенные прошлой осенью санкции против российских банков с международными связями, включая "Газпромбанк", стали мощным ударом по энергетическому сектору России.