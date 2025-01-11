"Бісів ти ідіот!". Джонсон жорстко поставив Путіна на місце

Колишній британський лідер Борис Джонсон публічно вилаяв російського диктатора Володимира Путіна, який веде загарбницьку війну проти України.
Головні тези:
- Джонсон називає дії Путіна архаїчними і варварськими, нагадуючи йому про незалежність Литви, Латвії, Естонії та України.
- Британія може відправити війська в Україну, якщо США скоротить військову допомогу, оскільки це може вплинути на безпеку Європи.
Джонсон публічно звернувся до Путіна
Британський політик звертає увагу на те, що нелегітимний президент РФ продовжує робити все можливе, щоб воскресити російську імперію.
Однак головна проблема полягає в тому, що Путін забув: Литва, Латвія, Естонія та Україна більше не частина цієї імперії.
Як зазначив Борис Джонсон, те, що продовжує робити російський диктатор — архаїчно і варварськи.
Що цікаво, журналіст розсміявся, коли почув, що Борис Джонсон знову не зміг стримати емоцій, коли говорив про Путіна.
Британія може відправити війська в Україну
На переконання колишнього британського лідера, його країна дійсно може розгорнути свої війська в Україні, якщо новий президент США Дональд Трамп скоротить військову допомогу Києву.
Він також озвучив прогноз, що подібний розвиток подій змусить Британію безпосередньо ввести війська.
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