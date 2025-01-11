"Бісів ти ідіот!". Джонсон жорстко поставив Путіна на місце

Джонсон публічно звернувся до Путіна

Британський політик звертає увагу на те, що нелегітимний президент РФ продовжує робити все можливе, щоб воскресити російську імперію.

Однак головна проблема полягає в тому, що Путін забув: Литва, Латвія, Естонія та Україна більше не частина цієї імперії.

Як зазначив Борис Джонсон, те, що продовжує робити російський диктатор — архаїчно і варварськи.

Він повинен зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва — жодна з цих країн більше не частина російської імперії, і те саме стосується України. Все скінчено. Скінчено. Більше немає імперії, Володимире, бісів ти ідіот (англ. f*cking idiot — ред.)! Перепрошую, але так воно і є. Борис Джонсон Колишній прем'єр-міністр Великої Британії

Що цікаво, журналіст розсміявся, коли почув, що Борис Джонсон знову не зміг стримати емоцій, коли говорив про Путіна.

Британія може відправити війська в Україну

На переконання колишнього британського лідера, його країна дійсно може розгорнути свої війська в Україні, якщо новий президент США Дональд Трамп скоротить військову допомогу Києву.

Кажу це людям, які дивляться і думають, чому ми підтримуємо українців? Тому що в іншому випадку наша колективна безпека буде справді деградована через відродження Росії, яка загрожує різним частинам Європи. Поширити

Він також озвучив прогноз, що подібний розвиток подій змусить Британію безпосередньо ввести війська.