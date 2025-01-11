Українські воїни взяли в полон солдатів КНДР — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни взяли в полон солдатів КНДР — фото

Володимир Зеленський
солдат КНДР

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський 11 січня, Силам оборони України вдалося захопити в полон військових з Північної Кореї. Це сталося на території Курської області РФ.

Головні тези:

  • Глава держави Володимир Зеленський висловив вдячність бійцям за це нове досягнення.
  • Захоплення солдатів КНДР було складним завданням через традицію росіян добивати поранених.
  • Зеленський також підбив підсумки нової ставки.

Зеленський розповів про нове досягнення бійців ЗСУ

За словами глави держави, йдеться про двох солдатів КНДР, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, а зараз спілкуються зі слідчими СБУ.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави — Північної Кореї — у війні проти України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Український лідер висловив вдячність бійцям тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб.

За словами Володимира Зеленського, як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Доручив Службі безпеки України забезпечити журналістам доступ до цих полонених. Світ має знати, що відбувається, — наголосив президент України.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Зеленський розповів про результати ставки 11 січня

Як зазначив глава держави, у центрі уваги були українські операції з дронами та закупівлі на 2025 рік, закупівлі всього, що необхідно Силам оборони.

Сьогодні доповідали щодо контрактів — тих, які вже виконуються, тих, які заплановані. Це спільне завдання виробників зброї, наших урядовців та всіх, хто залучений, — зробити цей рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави також наголосив, що наказав наростити кількість замовлень дронів.

За його словами, це вже реалізовується.

Наші арсенали — це одна з гарантій незалежності, як і влучність наших воїнів. І я дякую всім підрозділам, які завдають ударів по території Росії: по військових обʼєктах, по військовій логістиці окупанта. Все більше має бути таких важливих результатів.

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