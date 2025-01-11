Українські воїни взяли в полон солдатів КНДР — фото

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський 11 січня, Силам оборони України вдалося захопити в полон військових з Північної Кореї. Це сталося на території Курської області РФ.
Головні тези:
- Глава держави Володимир Зеленський висловив вдячність бійцям за це нове досягнення.
- Захоплення солдатів КНДР було складним завданням через традицію росіян добивати поранених.
- Зеленський також підбив підсумки нової ставки.
Зеленський розповів про нове досягнення бійців ЗСУ
За словами глави держави, йдеться про двох солдатів КНДР, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, а зараз спілкуються зі слідчими СБУ.
Український лідер висловив вдячність бійцям тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб.
За словами Володимира Зеленського, як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога.
Зеленський розповів про результати ставки 11 січня
Як зазначив глава держави, у центрі уваги були українські операції з дронами та закупівлі на 2025 рік, закупівлі всього, що необхідно Силам оборони.
Глава держави також наголосив, що наказав наростити кількість замовлень дронів.
За його словами, це вже реалізовується.
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