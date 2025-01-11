Українські воїни взяли в полон солдатів КНДР — фото

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський 11 січня, Силам оборони України вдалося захопити в полон військових з Північної Кореї. Це сталося на території Курської області РФ.

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За словами глави держави, йдеться про двох солдатів КНДР, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, а зараз спілкуються зі слідчими СБУ.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави — Північної Кореї — у війні проти України. Володимир Зеленський Президент України

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Український лідер висловив вдячність бійцям тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб.

За словами Володимира Зеленського, як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Доручив Службі безпеки України забезпечити журналістам доступ до цих полонених. Світ має знати, що відбувається, — наголосив президент України. Поширити

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

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Як зазначив глава держави, у центрі уваги були українські операції з дронами та закупівлі на 2025 рік, закупівлі всього, що необхідно Силам оборони.

Сьогодні доповідали щодо контрактів — тих, які вже виконуються, тих, які заплановані. Це спільне завдання виробників зброї, наших урядовців та всіх, хто залучений, — зробити цей рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також наголосив, що наказав наростити кількість замовлень дронів.

За його словами, це вже реалізовується.