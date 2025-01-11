Украинские воины взяли в плен солдат КНДР — фото

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский 11 января, Силам обороны Украины удалось захватить в плен военных из Северной Кореи. Это произошло на территории Курской области РФ.

Зеленский рассказал о новом достижении бойцов ВСУ

По словам главы государства, речь идет о двух солдатах КНДР, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, а сейчас общаются со следователями СБУ.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Эта задача была непростой: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства — Северной Кореи — в войне против Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Украинский лидер выразил благодарность бойцам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, захватившим в плен этих двух человек.

По словам Владимира Зеленского, как и всем пленникам, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Поручил Службе безопасности Украины обеспечить журналистам доступ к этим пленникам. Мир должен знать, что происходит, — подчеркнул президент Украины. Поделиться

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Зеленский рассказал о результатах ставки 11 января

Как отметил глава государства, в центре внимания находились украинские операции с дронами и закупки на 2025 год, закупки всего, что необходимо Силам обороны.

Сегодня докладывали о контрактах — уже выполняемых, запланированных. Это общая задача производителей оружия, наших чиновников и всех привлеченных — сделать этот год рекордным по дронам всех видов, а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии, всей необходимой техники. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также подчеркнул, что приказал нарастить количество заказов дронов.

По его словам, это уже реализуется.