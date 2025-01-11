Украинские воины взяли в плен солдат КНДР — фото

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский 11 января, Силам обороны Украины удалось захватить в плен военных из Северной Кореи. Это произошло на территории Курской области РФ.
Главные тезисы
- Глава государства Владимир Зеленский выразил благодарность бойцам за это новое достижение.
- Взятие в плен солдат КНДР было сложной задачей из-за традиции россиян добивать раненых.
- Зеленский также подвел итог новой ставки.
Зеленский рассказал о новом достижении бойцов ВСУ
По словам главы государства, речь идет о двух солдатах КНДР, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, а сейчас общаются со следователями СБУ.
Украинский лидер выразил благодарность бойцам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, захватившим в плен этих двух человек.
По словам Владимира Зеленского, как и всем пленникам, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь.
Зеленский рассказал о результатах ставки 11 января
Как отметил глава государства, в центре внимания находились украинские операции с дронами и закупки на 2025 год, закупки всего, что необходимо Силам обороны.
Глава государства также подчеркнул, что приказал нарастить количество заказов дронов.
По его словам, это уже реализуется.
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