Украинские воины взяли в плен солдат КНДР — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины взяли в плен солдат КНДР — фото

Владимир Зеленский
солдат КНДР
Читати українською

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский 11 января, Силам обороны Украины удалось захватить в плен военных из Северной Кореи. Это произошло на территории Курской области РФ.

Главные тезисы

  • Глава государства Владимир Зеленский выразил благодарность бойцам за это новое достижение.
  • Взятие в плен солдат КНДР было сложной задачей из-за традиции россиян добивать раненых.
  • Зеленский также подвел итог новой ставки.

Зеленский рассказал о новом достижении бойцов ВСУ

По словам главы государства, речь идет о двух солдатах КНДР, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, а сейчас общаются со следователями СБУ.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Эта задача была непростой: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства — Северной Кореи — в войне против Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Украинский лидер выразил благодарность бойцам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, захватившим в плен этих двух человек.

По словам Владимира Зеленского, как и всем пленникам, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Поручил Службе безопасности Украины обеспечить журналистам доступ к этим пленникам. Мир должен знать, что происходит, — подчеркнул президент Украины.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Зеленский рассказал о результатах ставки 11 января

Как отметил глава государства, в центре внимания находились украинские операции с дронами и закупки на 2025 год, закупки всего, что необходимо Силам обороны.

Сегодня докладывали о контрактах — уже выполняемых, запланированных. Это общая задача производителей оружия, наших чиновников и всех привлеченных — сделать этот год рекордным по дронам всех видов, а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии, всей необходимой техники.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства также подчеркнул, что приказал нарастить количество заказов дронов.

По его словам, это уже реализуется.

Наши арсеналы — это одна из гарантий независимости, как и точность наших воинов. И я благодарю всех подразделения, которые наносят удары по территории России: по военным объектам, по военной логистике оккупанта. Все больше должно быть столь важных результатов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что на самом деле происходит в Курахово — заявление "Хортицы"
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина планирует приобрести у Италии ПВО за средства от замороженных активов РФ
Минобороны Украины
ПВО SAMP-T
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ может начать еще одно масштабное наступление
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?