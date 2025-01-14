Ризик приниження та блеф. Чи справді Трамп небезпечний для України

Скандальні та неоднозначні заяви майбутнього президента США Дональда Трампа щодо його методів завершення війни лякають багатьох українців. Однак союзники Києва у Євросоюзі наразі налаштовані оптимістично, оскільки переконані, що республіканець не допустить поразки України.

В ЄС зберігається “обережний оптимізм” щодо Трампа

Офіційний Брюссель схиляється до думки, що лідер республіканців може допомогти виснаженій війною Україні повернутися до позиції сили

На переконання інсайдерів у ЄС, це може статися ще до того, як відбудуться будь-які переговори.

Попри це, загроза того, що Дональд Трамп може діяти максимально непередбачувано та ухвалювати рішення поза межами будь-якої логіки все ще залишається.

На цьому тлі Євросоюз готується й до найгіршого розвитку подій, хоча й плекає надію, що до такого справа не дійде.

Як стверджують анонімні джерела, новий лідер США усвідомлює ризик приниження, яке він може зазнати у разі падіння України. Його можна порівняти з хаотичним виведенням військ з Афганістану президента Джо Байдена.

Трамп постійно критикує Путіна

Європейські політики також дійшли висновку, що передвиборчі заяви республіканця щодо війни були “блефом”.

Як відомо, Дональд Трамп неодноразово стверджував, що скасує всю американську допомогу для України, однак насправді такий сценарій малоймовірний.

Ба більше, вказано, що новий президент США приємно шокував багатьох лідерів, адже ставив розумні запитання про війну під час зустрічей і дзвінків з європейцями.

За словами людей, знайомих з розмовами, Трамп висловив зацікавленість у нагляді за угодою щодо України. Він також висловлював критику поведінки Путіна, навіть коли намагався відкрити канал зв'язку з російським диктатором. Поширити

Станом на сьогодні в ЄС схиляються до думки, що угода про припинення війни з'явиться в осяжному майбутньому.