Ми не хочемо. У Гренландії відреагували на зазіхання Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

Ми не хочемо. У Гренландії відреагували на зазіхання Трампа

Гренляндія
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Джерело:  Financial Times

За словами прем'єра Гренландії Муте Егеде, острів не хоче бути американським чи данським, а хоче бути незалежним.

Головні тези:

  • Гренландія виступає проти зазіхань Трампа й буде боротися за власну незалежність.
  • Муте Егеде готовий до переговорів з Трампом, проте наголошує на важливості збереження зв'язків і співпраці з Данією.
  • Прем'єрка Данії вважає нездійсненним намір США захопити острів силою.

Гренландія виступила проти Трампа

Егеде звертає увагу майбутнього президента США та міжнародної спільноти на те, що населення острова не хоче бути ні данцями, ні американцями.

Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями, ми хочемо бути гренландцями.

Муте Егеде

Муте Егеде

Прем'єр-міністр Гренландії

З заявою з цього приводу також випустила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

На її переконання, прагнення Гренландії до незалежності є "законним і зрозумілим".

Окрім того, Фредеріксен наголосила, що має намір зберегти Королівство Данія, до складу якого входять Данія, Гренландія і автономна територія Фарерські острови.

Я особисто вірю, що якщо ми тримаємося разом, ми сильніші в глобальній грі, — додала політикиня.

Фото: скриншот

Премʼєр Гренландії готовий до переговорів з Трампом

Нещодавно Муте Егеде дав зрозуміти, що готовий поговорити з майбутнім президентом США Дональдом Трампом, який хоче отримати контроль над арктичним островом.

Ми готові говорити, — наголосив прем'єр-міністр Гренландії.

Він вкотре нагадав про прагнення його народу до незалежності.

Це те, що всі повинні поважати. Але це не означає, що ми розриваємо всі зв'язки, всю співпрацю і всі відносини з Данією, — пояснив політик.

Що важливо розуміти, Дональд Трамп раніше відмовився виключити використання військової або економічної сили для отримання контролю над Гренландією, назвавши це питанням національної безпеки США.

За словами премʼєрки Данії Метте Фредеріксен, вона не може уявити реальної спроби Штатів відібрати острів силою.

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