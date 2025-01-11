Ми не хочемо. У Гренландії відреагували на зазіхання Трампа

За словами прем'єра Гренландії Муте Егеде, острів не хоче бути американським чи данським, а хоче бути незалежним.
Головні тези:
- Гренландія виступає проти зазіхань Трампа й буде боротися за власну незалежність.
- Муте Егеде готовий до переговорів з Трампом, проте наголошує на важливості збереження зв'язків і співпраці з Данією.
- Прем'єрка Данії вважає нездійсненним намір США захопити острів силою.
Гренландія виступила проти Трампа
Егеде звертає увагу майбутнього президента США та міжнародної спільноти на те, що населення острова не хоче бути ні данцями, ні американцями.
З заявою з цього приводу також випустила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
На її переконання, прагнення Гренландії до незалежності є "законним і зрозумілим".
Окрім того, Фредеріксен наголосила, що має намір зберегти Королівство Данія, до складу якого входять Данія, Гренландія і автономна територія Фарерські острови.
Премʼєр Гренландії готовий до переговорів з Трампом
Нещодавно Муте Егеде дав зрозуміти, що готовий поговорити з майбутнім президентом США Дональдом Трампом, який хоче отримати контроль над арктичним островом.
Він вкотре нагадав про прагнення його народу до незалежності.
Що важливо розуміти, Дональд Трамп раніше відмовився виключити використання військової або економічної сили для отримання контролю над Гренландією, назвавши це питанням національної безпеки США.
За словами премʼєрки Данії Метте Фредеріксен, вона не може уявити реальної спроби Штатів відібрати острів силою.
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