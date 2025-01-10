Зазіхання на Канаду. Трюдо розкрив хитрий маневр Трампа
Категорія
Економіка
Дата публікації

Зазіхання на Канаду. Трюдо розкрив хитрий маневр Трампа

Трюдо
Джерело:  The Hill

На переконання лідера Канади Джастіна Трюдо, скандальні заяви майбутнього президента США Дональда Трампа про анексію Канади є відволіканням уваги від погрози запровадити високі тарифи на канадський імпорт.

Головні тези:

  • Трюдо пояснив, що насправді замислив Трамп.
  • Він попередив про збільшення цін на американському ринку у разі введення 25% тарифів на канадські товари.
  • Лідер Канади заперечує ймовірність анексії країни та наголошує на незалежності канадців.

Трюдо прокоментував заяви Трампа

Президент Трамп, який є дуже вправним переговірником, змушує людей відволіктися від розмови про 25-відсоткові тарифи на нафту та газ, електрику, сталь та алюміній, пиломатеріали та бетон.

Джастін Трюдо

Джастін Трюдо

Прем'єр-міністр Канади

Джастін Трюдо попередив, що в результаті, "все, що американські споживачі купують у Канаді, раптово стане набагато дорожчим, якщо Трамп піде на ці тарифи.

На його переконання, це саме та проблема, на якій потрібно зосередитися просто зараз.

Що цікаво, канадський лідер не вірить в те, що Штати дійсно вдадуться до анексії Канади.

Цього не станеться. Канадці неймовірно пишаються тим, що вони канадці. Один зі способів, яким ми найлегше визначаємо себе, — це те, що ми не американці.

За словами Джастіна Трюдо, його відставка жодним чином не пов'язана з поверненням Дональда Трампа у Білий дім.

Він також вкотре нагадав, що добре працював із республіканцем під час його першого президентського терміну.

Трамп вкотре натякнув на анексію Канади

8 січня майбутній очільник Білого лому Дональд Трамп вкотре закликав “включити” Канаду до складу США як 51-й штат.

Ба більше, неочікувано для всіх він опублікував карти, на яких Канада зображена як частина США.

Одразу після своєї перемоги на виборах лідер республіканців пригрозив ввести 25-відсоткові тарифи на канадські товари і звинуватив Оттаву у нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.

Після цих гучних заяв розпочалися перемовини Трюдо й Трампа, під час яких республіканець багато разів, начебто жартома, називав Канаду "51 штат США".

За словами Джастіна Трюдо, те, про що мріє Трамп, ніколи не станеться.

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