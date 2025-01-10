Зазіхання на Канаду. Трюдо розкрив хитрий маневр Трампа

На переконання лідера Канади Джастіна Трюдо, скандальні заяви майбутнього президента США Дональда Трампа про анексію Канади є відволіканням уваги від погрози запровадити високі тарифи на канадський імпорт.

Трюдо прокоментував заяви Трампа

Президент Трамп, який є дуже вправним переговірником, змушує людей відволіктися від розмови про 25-відсоткові тарифи на нафту та газ, електрику, сталь та алюміній, пиломатеріали та бетон. Джастін Трюдо Прем'єр-міністр Канади

Джастін Трюдо попередив, що в результаті, "все, що американські споживачі купують у Канаді, раптово стане набагато дорожчим, якщо Трамп піде на ці тарифи.

На його переконання, це саме та проблема, на якій потрібно зосередитися просто зараз.

Що цікаво, канадський лідер не вірить в те, що Штати дійсно вдадуться до анексії Канади.

Цього не станеться. Канадці неймовірно пишаються тим, що вони канадці. Один зі способів, яким ми найлегше визначаємо себе, — це те, що ми не американці. Поширити

За словами Джастіна Трюдо, його відставка жодним чином не пов'язана з поверненням Дональда Трампа у Білий дім.

Він також вкотре нагадав, що добре працював із республіканцем під час його першого президентського терміну.

Трамп вкотре натякнув на анексію Канади

8 січня майбутній очільник Білого лому Дональд Трамп вкотре закликав “включити” Канаду до складу США як 51-й штат.

Ба більше, неочікувано для всіх він опублікував карти, на яких Канада зображена як частина США.

pic.twitter.com/5E6vdfnxfY — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 8, 2025

Одразу після своєї перемоги на виборах лідер республіканців пригрозив ввести 25-відсоткові тарифи на канадські товари і звинуватив Оттаву у нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.

Після цих гучних заяв розпочалися перемовини Трюдо й Трампа, під час яких республіканець багато разів, начебто жартома, називав Канаду "51 штат США".