Зазіхання на Канаду. Трюдо розкрив хитрий маневр Трампа

На переконання лідера Канади Джастіна Трюдо, скандальні заяви майбутнього президента США Дональда Трампа про анексію Канади є відволіканням уваги від погрози запровадити високі тарифи на канадський імпорт.
Головні тези:
- Трюдо пояснив, що насправді замислив Трамп.
- Він попередив про збільшення цін на американському ринку у разі введення 25% тарифів на канадські товари.
- Лідер Канади заперечує ймовірність анексії країни та наголошує на незалежності канадців.
Трюдо прокоментував заяви Трампа
Джастін Трюдо попередив, що в результаті, "все, що американські споживачі купують у Канаді, раптово стане набагато дорожчим, якщо Трамп піде на ці тарифи.
На його переконання, це саме та проблема, на якій потрібно зосередитися просто зараз.
Що цікаво, канадський лідер не вірить в те, що Штати дійсно вдадуться до анексії Канади.
За словами Джастіна Трюдо, його відставка жодним чином не пов'язана з поверненням Дональда Трампа у Білий дім.
Він також вкотре нагадав, що добре працював із республіканцем під час його першого президентського терміну.
Трамп вкотре натякнув на анексію Канади
8 січня майбутній очільник Білого лому Дональд Трамп вкотре закликав “включити” Канаду до складу США як 51-й штат.
Ба більше, неочікувано для всіх він опублікував карти, на яких Канада зображена як частина США.
Одразу після своєї перемоги на виборах лідер республіканців пригрозив ввести 25-відсоткові тарифи на канадські товари і звинуватив Оттаву у нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.
Після цих гучних заяв розпочалися перемовини Трюдо й Трампа, під час яких республіканець багато разів, начебто жартома, називав Канаду "51 штат США".
За словами Джастіна Трюдо, те, про що мріє Трамп, ніколи не станеться.
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