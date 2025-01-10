Посягательство на Канаду. Трюдо раскрыл хитрый маневр Трампа

По убеждению лидера Канады Джастина Трюдо, скандальные заявления будущего президента США Дональда Трампа об аннексии Канады отвлекают внимание от угрозы ввести высокие тарифы на канадский импорт.
Главные тезисы
- Трюдо объяснил, что на самом деле задумал Трамп.
- Он предупредил об увеличении цен на американском рынке при введении 25% тарифов на канадские товары.
- Лидер Канады отрицает вероятность аннексии страны и напомнил о независимости канадцев.
Трюдо прокомментировал заявления Трампа
Джастин Трюдо предупредил, что в результате "все, что американские потребители покупают в Канаде, внезапно станет намного дороже, если Трамп пойдет на эти тарифы".
По его убеждению, это именно та проблема, на которой нужно сосредоточиться прямо сейчас.
Что интересно, канадский лидер не верит в то, что Штаты действительно прибегнут к аннексии Канады.
По словам Джастина Трюдо, его отставка никак не связана с возвращением Дональда Трампа в Белый дом.
Он также напомнил, что хорошо работал с республиканцем во время его первого президентского срока.
Трамп в очередной раз намекнул на аннексию Канады
8 января будущий глава Белого лома Дональд Трамп в очередной раз призвал "включить" Канаду в состав США как 51-й штат.
Более того, неожиданно для всех он опубликовал карты, на которых Канада изображена как часть США.
Сразу после своей победы на выборах лидер республиканцев пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопросы торговли и иммиграции.
После этих громких заявлений начались переговоры Трюдо и Трампа, во время которых республиканец много раз, словно в шутку, называл Канаду "51 штат США".
По словам Джастина Трюдо, то, о чем мечтает Трамп, никогда не произойдет.
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