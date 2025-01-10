Посягательство на Канаду. Трюдо раскрыл хитрый маневр Трампа
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Экономика
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Посягательство на Канаду. Трюдо раскрыл хитрый маневр Трампа

Трюдо
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Источник:  The Hill

По убеждению лидера Канады Джастина Трюдо, скандальные заявления будущего президента США Дональда Трампа об аннексии Канады отвлекают внимание от угрозы ввести высокие тарифы на канадский импорт.

Главные тезисы

  • Трюдо объяснил, что на самом деле задумал Трамп.
  • Он предупредил об увеличении цен на американском рынке при введении 25% тарифов на канадские товары.
  • Лидер Канады отрицает вероятность аннексии страны и напомнил о независимости канадцев.

Трюдо прокомментировал заявления Трампа

Президент Трамп, который является искусным переговорщиком, заставляет людей отвлечься от разговора о 25-процентных тарифах на нефть и газ, электричество, сталь и алюминий, пиломатериалы и бетон.

Джастин Трюдо

Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады

Джастин Трюдо предупредил, что в результате "все, что американские потребители покупают в Канаде, внезапно станет намного дороже, если Трамп пойдет на эти тарифы".

По его убеждению, это именно та проблема, на которой нужно сосредоточиться прямо сейчас.

Что интересно, канадский лидер не верит в то, что Штаты действительно прибегнут к аннексии Канады.

Этого не произойдет. Канадцы невероятно гордятся тем, что они канадцы. Один из способов, которым мы легче определяем себя, — это то, что мы не американцы.

По словам Джастина Трюдо, его отставка никак не связана с возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Он также напомнил, что хорошо работал с республиканцем во время его первого президентского срока.

Трамп в очередной раз намекнул на аннексию Канады

8 января будущий глава Белого лома Дональд Трамп в очередной раз призвал "включить" Канаду в состав США как 51-й штат.

Более того, неожиданно для всех он опубликовал карты, на которых Канада изображена как часть США.

Сразу после своей победы на выборах лидер республиканцев пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопросы торговли и иммиграции.

После этих громких заявлений начались переговоры Трюдо и Трампа, во время которых республиканец много раз, словно в шутку, называл Канаду "51 штат США".

По словам Джастина Трюдо, то, о чем мечтает Трамп, никогда не произойдет.

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