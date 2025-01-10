Посягательство на Канаду. Трюдо раскрыл хитрый маневр Трампа

По убеждению лидера Канады Джастина Трюдо, скандальные заявления будущего президента США Дональда Трампа об аннексии Канады отвлекают внимание от угрозы ввести высокие тарифы на канадский импорт.

Трюдо прокомментировал заявления Трампа

Президент Трамп, который является искусным переговорщиком, заставляет людей отвлечься от разговора о 25-процентных тарифах на нефть и газ, электричество, сталь и алюминий, пиломатериалы и бетон. Джастин Трюдо Премьер-министр Канады

Джастин Трюдо предупредил, что в результате "все, что американские потребители покупают в Канаде, внезапно станет намного дороже, если Трамп пойдет на эти тарифы".

По его убеждению, это именно та проблема, на которой нужно сосредоточиться прямо сейчас.

Что интересно, канадский лидер не верит в то, что Штаты действительно прибегнут к аннексии Канады.

Этого не произойдет. Канадцы невероятно гордятся тем, что они канадцы. Один из способов, которым мы легче определяем себя, — это то, что мы не американцы. Поделиться

По словам Джастина Трюдо, его отставка никак не связана с возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Он также напомнил, что хорошо работал с республиканцем во время его первого президентского срока.

Трамп в очередной раз намекнул на аннексию Канады

8 января будущий глава Белого лома Дональд Трамп в очередной раз призвал "включить" Канаду в состав США как 51-й штат.

Более того, неожиданно для всех он опубликовал карты, на которых Канада изображена как часть США.

pic.twitter.com/5E6vdfnxfY — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 8, 2025

Сразу после своей победы на выборах лидер республиканцев пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопросы торговли и иммиграции.

После этих громких заявлений начались переговоры Трюдо и Трампа, во время которых республиканец много раз, словно в шутку, называл Канаду "51 штат США".