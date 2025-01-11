Мы не хотим. В Гренландии отреагировали на посягательства Трампа

По словам премьера Гренландии Муте Эгеде, остров не хочет быть американским или датским, а хочет быть независимым.
Главные тезисы
- Гренландия выступает против посягательств Трампа и будет бороться за свою независимость.
- Муте Эгеде готов к переговорам с Трампом, однако отмечает важность сохранения связей и сотрудничества с Данией.
- Премьер Дании считает невыполнимым намерение США захватить остров силой.
Гренландия выступила против Трампа
Эгеде обращает внимание будущего президента США и международного сообщества на то, что население острова не хочет быть ни датчанами, ни американцами.
С заявлением по этому поводу также выпустила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.
По ее убеждению, стремление Гренландии к независимости является "законным и понятным".
Кроме того, Фредериксен подчеркнула, что намерена сохранить Королевство Дания, в состав которого входят Дания, Гренландия и автономная территория Фарерских островов.
Премьер Гренландии готов к переговорам с Трампом
Недавно Муте Эгеде дал понять, что готов поговорить с будущим президентом США Дональдом Трампом, желающим получить контроль над арктическим островом.
Он еще раз напомнил о стремлении его народа к независимости.
Что важно понимать, Дональд Трамп ранее отказался исключить использование военной или экономической силы для получения контроля над Гренландией, назвав это вопросом национальной безопасности США.
По словам премьера Дании Мэтте Фредериксен, она не может представить реальную попытку Штатов отобрать остров силой.
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