Мы не хотим. В Гренландии отреагировали на посягательства Трампа

По словам премьера Гренландии Муте Эгеде, остров не хочет быть американским или датским, а хочет быть независимым.

Гренландия выступила против Трампа

Эгеде обращает внимание будущего президента США и международного сообщества на то, что население острова не хочет быть ни датчанами, ни американцами.

Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами. Муте Эгеде Премьер-министр Гренландии

С заявлением по этому поводу также выпустила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

По ее убеждению, стремление Гренландии к независимости является "законным и понятным".

Кроме того, Фредериксен подчеркнула, что намерена сохранить Королевство Дания, в состав которого входят Дания, Гренландия и автономная территория Фарерских островов.

Я лично верю, что если мы держимся вместе, мы сильнее в глобальной игре, — добавила политик. Поделиться

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Премьер Гренландии готов к переговорам с Трампом

Недавно Муте Эгеде дал понять, что готов поговорить с будущим президентом США Дональдом Трампом, желающим получить контроль над арктическим островом.

Мы готовы говорить, — подчеркнул премьер-министр Гренландии. Поделиться

Он еще раз напомнил о стремлении его народа к независимости.

Это то, что все должны уважать. Но это не значит, что мы разрываем все связи, все сотрудничество и все отношения с Данией, — объяснил политик. Поделиться

Что важно понимать, Дональд Трамп ранее отказался исключить использование военной или экономической силы для получения контроля над Гренландией, назвав это вопросом национальной безопасности США.