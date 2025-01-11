Мы не хотим. В Гренландии отреагировали на посягательства Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

Мы не хотим. В Гренландии отреагировали на посягательства Трампа

Гренландия выступила против Трампа
Read in English
Читати українською
Источник:  Financial Times

По словам премьера Гренландии Муте Эгеде, остров не хочет быть американским или датским, а хочет быть независимым.

Главные тезисы

  • Гренландия выступает против посягательств Трампа и будет бороться за свою независимость.
  • Муте Эгеде готов к переговорам с Трампом, однако отмечает важность сохранения связей и сотрудничества с Данией.
  • Премьер Дании считает невыполнимым намерение США захватить остров силой.

Гренландия выступила против Трампа

Эгеде обращает внимание будущего президента США и международного сообщества на то, что население острова не хочет быть ни датчанами, ни американцами.

Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами.

Муте Эгеде

Муте Эгеде

Премьер-министр Гренландии

С заявлением по этому поводу также выпустила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

По ее убеждению, стремление Гренландии к независимости является "законным и понятным".

Кроме того, Фредериксен подчеркнула, что намерена сохранить Королевство Дания, в состав которого входят Дания, Гренландия и автономная территория Фарерских островов.

Я лично верю, что если мы держимся вместе, мы сильнее в глобальной игре, — добавила политик.

Фото: скриншот

Премьер Гренландии готов к переговорам с Трампом

Недавно Муте Эгеде дал понять, что готов поговорить с будущим президентом США Дональдом Трампом, желающим получить контроль над арктическим островом.

Мы готовы говорить, — подчеркнул премьер-министр Гренландии.

Он еще раз напомнил о стремлении его народа к независимости.

Это то, что все должны уважать. Но это не значит, что мы разрываем все связи, все сотрудничество и все отношения с Данией, — объяснил политик.

Что важно понимать, Дональд Трамп ранее отказался исключить использование военной или экономической силы для получения контроля над Гренландией, назвав это вопросом национальной безопасности США.

По словам премьера Дании Мэтте Фредериксен, она не может представить реальную попытку Штатов отобрать остров силой.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Франция обвинила Трампа в намерениях атаковать Евросоюз
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин хочет встретиться с Трампом, но есть нюанс
Путин
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Посягательство на Канаду. Трюдо раскрыл хитрый маневр Трампа
Трюдо

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?