Риск унижения и блеф. Действительно ли Трамп опасен для Украины

Скандальные и неоднозначные заявления будущего президента США Дональда Трампа по поводу его методов завершения войны пугают многих украинцев. Однако союзники Киева в Евросоюзе настроены оптимистично, поскольку убеждены, что республиканец не допустит поражения Украины.

В ЕС сохраняется "осторожный оптимизм" относительно Трампа

Официальный Брюссель склоняется к мнению, что лидер республиканцев может помочь истощенной войной Украине вернуться к позиции силы

По убеждению инсайдеров в ЕС, это может произойти еще до того, как начнутся переговоры.

Несмотря на это, угроза того, что Дональд Трамп может действовать максимально непредсказуемо и принимать странные решения все еще остается.

На этом фоне Евросоюз готовится и к худшему развитию событий, хотя и питает надежду на то, что до такого дело не дойдет.

Как утверждают анонимные источники, новый лидер США осознает риск унижения, которое он может испытать в случае падения Украины. Его можно сравнить с хаотическим выводом войск из Афганистана президента Джо Байдена.

Трамп постоянно критикует Путина

Европейские политики также пришли к выводу, что предвыборные заявления республиканца по поводу войны были "блефом".

Как известно, Дональд Трамп неоднократно утверждал, что отменит всю американскую помощь для Украины, однако на самом деле такой сценарий маловероятен.

Более того, указано, что новый президент США приятно шокировал многих лидеров, ведь задавал разумные вопросы о войне во время встреч и звонков с европейцами.

По словам людей, знакомых с разговорами, Трамп выразил заинтересованность в надзоре за соглашением по Украине. Он также высказывал критику поведения Путина даже когда пытался открыть канал связи с российским диктатором. Поделиться

Сейчас в ЕС склоняются к мнению, что соглашение о прекращении войны появится в обозримом будущем.