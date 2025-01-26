Трамп отменил запрет Байдена на поставку авиабомб MK84 Израиля

Президент США Дональд Трамп отменил запрет, введенный администрацией Джо Байдена, на поставки в Израиль 900-килограммовых бомб, которые способны наносить разрушительные удары по зданиям, укреплениям и военной технике.
Главные тезисы
- Трамп отменил запрет на поставку Израиля авиабомб MK84, приостановленный администрацией Байдена
- Решение Трампа отвечает его предвыборным обещаниям и усилиям обеспечить Израилю необходимые ресурсы в конфликте на Ближнем Востоке
- Администрация Байдена приостановила поставки авиабомб в Израиль в мае, пытаясь снизить жертвы среди гражданского населения.
- Израиль освободил 200 палестинских заключенных в рамках соглашения о перемирии с ХАМАС
- Среди освобожденных заключенных есть боевики, обвиненные в смертельных атаках на израильтян, что является сложной ситуацией в регионе
Трамп передаст Израилю авиабомбы MK84
Как отмечает издание, снятие ограничений соответствует предвыборным обещаниям Трампа и его усилиям по предоставлению Израилю необходимых ресурсов для прекращения конфликта на Ближнем Востоке.
На вопрос о причинах такого решения он ответил: "Потому что они (израильтяне) купили их."
Ранее в мае администрация Байдена приостановила поставки примерно 3500 бомб, в том числе 900-килограммовых, пытаясь уменьшить жертвы среди гражданского населения во время израильской военной кампании в густонаселенном городе Рафах, Сектор Газы.
Это решение стало одним из самых серьезных проявлений недовольства администрации Байдена действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ведении войны против ХАМАС.
Израиль освободил 200 палестинских заключенных
25 января в рамках соглашения о перемирии с ХАМАС Израиль освободил 200 палестинских заключенных.
Также в списке уволенных — 42-летний Мохаммед Араде, боевик Исламского джихада, ставший популярным среди палестинцев после бегства из израильской тюрьмы в 2021 году.
В то же время, Израиль заявил, что не позволит палестинцам вернуться на север Газы, пока не будет освобожден Арбель Ехуд, один из десятков заложников, удерживаемых ХАМАС.
Офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху заявил, что Иегуд должен быть уволен в субботу в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.
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