Трамп отменил запрет Байдена на поставку авиабомб MK84 Израиля
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп отменил запрет Байдена на поставку авиабомб MK84 Израиля

Трамп отменил запрет Байдена на поставку авиабомб MK84 Израиля
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Президент США Дональд Трамп отменил запрет, введенный администрацией Джо Байдена, на поставки в Израиль 900-килограммовых бомб, которые способны наносить разрушительные удары по зданиям, укреплениям и военной технике.

Главные тезисы

  • Трамп отменил запрет на поставку Израиля авиабомб MK84, приостановленный администрацией Байдена
  • Решение Трампа отвечает его предвыборным обещаниям и усилиям обеспечить Израилю необходимые ресурсы в конфликте на Ближнем Востоке
  • Администрация Байдена приостановила поставки авиабомб в Израиль в мае, пытаясь снизить жертвы среди гражданского населения.
  • Израиль освободил 200 палестинских заключенных в рамках соглашения о перемирии с ХАМАС
  • Среди освобожденных заключенных есть боевики, обвиненные в смертельных атаках на израильтян, что является сложной ситуацией в регионе

Трамп передаст Израилю авиабомбы MK84

Как отмечает издание, снятие ограничений соответствует предвыборным обещаниям Трампа и его усилиям по предоставлению Израилю необходимых ресурсов для прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

Мы уволим их сегодня. Израильтяне ждали их долгое время, они сохранялись длительный период, заявил Трамп журналистам при возвращении с Западного побережья 25 января.

На вопрос о причинах такого решения он ответил: "Потому что они (израильтяне) купили их."

Ранее в мае администрация Байдена приостановила поставки примерно 3500 бомб, в том числе 900-килограммовых, пытаясь уменьшить жертвы среди гражданского населения во время израильской военной кампании в густонаселенном городе Рафах, Сектор Газы.

Это решение стало одним из самых серьезных проявлений недовольства администрации Байдена действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ведении войны против ХАМАС.

Израиль освободил 200 палестинских заключенных

25 января в рамках соглашения о перемирии с ХАМАС Израиль освободил 200 палестинских заключенных.

Среди освобожденных заключенных были известны боевики, в том числе 52-летний Мохаммед Одех и 54-летний Ваэль Касим из восточного Иерусалима. Их обвиняли в совершении серии смертельных атак ХАМАС на израильтян, в том числе во взрыве в кафетерии Еврейского университета в Иерусалиме в 2002 году, в результате которого погибли девять человек, из них пять граждан США.

Также в списке уволенных — 42-летний Мохаммед Араде, боевик Исламского джихада, ставший популярным среди палестинцев после бегства из израильской тюрьмы в 2021 году.

В то же время, Израиль заявил, что не позволит палестинцам вернуться на север Газы, пока не будет освобожден Арбель Ехуд, один из десятков заложников, удерживаемых ХАМАС.

Офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху заявил, что Иегуд должен быть уволен в субботу в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль начал контртеррористическую операцию на западном берегу реки Иордан
Израиль начал контртеррористическую операцию на западном берегу реки Иордан
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль готов передать Украине оружие, но есть нюанс
Израиль
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
4 израильских заложницы ХАМАС вернулись домой — подробности обмена
Заложницы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?