Трамп отменил запрет Байдена на поставку авиабомб MK84 Израиля

Президент США Дональд Трамп отменил запрет, введенный администрацией Джо Байдена, на поставки в Израиль 900-килограммовых бомб, которые способны наносить разрушительные удары по зданиям, укреплениям и военной технике.

Трамп передаст Израилю авиабомбы MK84

Как отмечает издание, снятие ограничений соответствует предвыборным обещаниям Трампа и его усилиям по предоставлению Израилю необходимых ресурсов для прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

Мы уволим их сегодня. Израильтяне ждали их долгое время, они сохранялись длительный период, заявил Трамп журналистам при возвращении с Западного побережья 25 января. Поделиться

На вопрос о причинах такого решения он ответил: "Потому что они (израильтяне) купили их."

Ранее в мае администрация Байдена приостановила поставки примерно 3500 бомб, в том числе 900-килограммовых, пытаясь уменьшить жертвы среди гражданского населения во время израильской военной кампании в густонаселенном городе Рафах, Сектор Газы.

Это решение стало одним из самых серьезных проявлений недовольства администрации Байдена действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ведении войны против ХАМАС.

Израиль освободил 200 палестинских заключенных

25 января в рамках соглашения о перемирии с ХАМАС Израиль освободил 200 палестинских заключенных.

Среди освобожденных заключенных были известны боевики, в том числе 52-летний Мохаммед Одех и 54-летний Ваэль Касим из восточного Иерусалима. Их обвиняли в совершении серии смертельных атак ХАМАС на израильтян, в том числе во взрыве в кафетерии Еврейского университета в Иерусалиме в 2002 году, в результате которого погибли девять человек, из них пять граждан США. Поделиться

Также в списке уволенных — 42-летний Мохаммед Араде, боевик Исламского джихада, ставший популярным среди палестинцев после бегства из израильской тюрьмы в 2021 году.

В то же время, Израиль заявил, что не позволит палестинцам вернуться на север Газы, пока не будет освобожден Арбель Ехуд, один из десятков заложников, удерживаемых ХАМАС.

Офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху заявил, что Иегуд должен быть уволен в субботу в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.