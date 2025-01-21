Израиль готов передать Украине оружие, но есть нюанс

Официальный Тель-Авив намерен передать Украине оружие, однако только российского производства, которое удалось захватить во время войны с террористами.

Израиль предлагает Украине военную помощь

21 января состоялась встреча посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука с заместителем министра иностранных дел Государства Израиль Шаррен Хаскель.

Украинский дипломат выразил благодарность своей коллеге за озвученное ею предложение.

Как оказалось, Израиль готов передать ВСУ оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане и в других местах во время войны.

Указано, что эта инициатива является важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны. Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса. Поделиться

Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

Кроме того, сообщается, что в центре внимания обеих сторон были общие вызовы для обеих стран.

В первую очередь речь шла о военном сотрудничестве Ирана и России, которое представляет угрозу национальной безопасности как Украины, так и Израиля.

Текущие отношения Украины и Израиля

В последние три года войны РФ против Украины Тель-Авив официально оказывал Украине только гуманитарную помощь.

Несмотря на это, несколько месяцев назад стало известно, что Израиль передал Киеву все необходимое для внедрения системы раннего оповещения об опасности.

Кроме того, в прошлом месяце посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что обе страны стали лучше понимать друг друга за последние годы.

По словам дипломаты, войны в Израиле и Украине взаимосвязаны, однако Израиль воюет с террором, а Украина противостоит ядерному государству.

Бродский поблагодарил Киев за моральную поддержку Израиля и однозначное осуждение террора против его страны.