Израиль готов передать Украине оружие, но есть нюанс

Официальный Тель-Авив намерен передать Украине оружие, однако только российского производства, которое удалось захватить во время войны с террористами.
Главные тезисы
- Эта инициатива является важным шагом в признании общих угроз обеим странам.
- В последние три года Израиль официально оказывал Украине исключительно гуманитарную помощь.
- Дипломаты указывают, что войны в Израиле и в Украине взаимосвязаны.
Израиль предлагает Украине военную помощь
21 января состоялась встреча посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука с заместителем министра иностранных дел Государства Израиль Шаррен Хаскель.
Украинский дипломат выразил благодарность своей коллеге за озвученное ею предложение.
Как оказалось, Израиль готов передать ВСУ оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане и в других местах во время войны.
Кроме того, сообщается, что в центре внимания обеих сторон были общие вызовы для обеих стран.
В первую очередь речь шла о военном сотрудничестве Ирана и России, которое представляет угрозу национальной безопасности как Украины, так и Израиля.
Текущие отношения Украины и Израиля
В последние три года войны РФ против Украины Тель-Авив официально оказывал Украине только гуманитарную помощь.
Несмотря на это, несколько месяцев назад стало известно, что Израиль передал Киеву все необходимое для внедрения системы раннего оповещения об опасности.
Кроме того, в прошлом месяце посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что обе страны стали лучше понимать друг друга за последние годы.
По словам дипломаты, войны в Израиле и Украине взаимосвязаны, однако Израиль воюет с террором, а Украина противостоит ядерному государству.
Бродский поблагодарил Киев за моральную поддержку Израиля и однозначное осуждение террора против его страны.
Он также добавил, что и Украина, и Израиль заняты каждый своей войной, не имея достаточно ресурсов для того, чтобы предоставить друг другу больше поддержки и помочь выстоять.
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