Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Израильские власти освободили 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с группировкой ХАМАС, передавшей перед этим израильской стороне трех заложниц.

Израиль уволил почти сотню палестинцев в рамках соглашения с ХАМАС

По данным палестинских источников, часть уволенных доставили в Рамаллу, а также в их дома в Восточном Иерусалиме.

Накануне освобождения израильских заложниц израильская пенитенциарная служба перевела первую группу палестинских заключенных в тюрьму Офер на Западном берегу реки Иордан. Там их лица были подтверждены силами безопасности и представителями Красного Креста, а также проведен медицинский осмотр перед окончательным увольнением в координации с правительством.

לקול זיקוקים ושריקות: אוטובוסי הצלב האדום נכנסו לביתוניא עם 78 המחבלים והמחבלות שישוחררו בשטחי יהודה ושומרון pic.twitter.com/J4BffazjkY — הוד בראל Hod Barel (@hod_barel) January 19, 2025

Среди уволенных:

78 человек — жители Западного берега, отпущенные на контрольно-пропускном пункте Бейтуния вблизи тюрьмы Офер.

12 человек — жители Восточного Иерусалима, которых освободили из тюрьмы Российский комплекс и вернули домой.

В общей сложности среди уволенных — 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, 8 несовершеннолетних парней и 12 мужчин, которые отбывали наказание за относительно незначительные правонарушения, такие как подстрекательство, поддержка терроризма и нарушение общественного порядка.

Фото — www.aljazeera.com

Согласно условиям первого этапа соглашения о прекращении огня, Израиль должен освободить около 2 000 палестинских заключенных.

Освобождение произошло после того, как ХАМАС передал три израильских заложниц Красному Кресту в Газе — это стало первым освобождением заложников с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Израиль сообщил о времени нового времени прекращения огня

Как отмечается, после получения списка заложников, которые должны быть освобождены 19 января, Израиль объявил, что перемирие вступит в силу в 11:15.

Первоначально планировалось, что первый этап перемирия начнется сегодня в 8:30. Однако он был отложен из-за задержки с передачей списка имен трех женщин-заложниц, которые должны быть освобождены 19 января.

Израильский чиновник сообщил общественному вещателю Kan, что ХАМАС передал имена трех женщин посредникам. По данным СМИ, ХАМАС освободит заложников: