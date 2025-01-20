Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС
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Источник:  The Times of Israel

Израильские власти освободили 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с группировкой ХАМАС, передавшей перед этим израильской стороне трех заложниц.

Главные тезисы

  • Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках соглашения по ХАМАС.
  • Данные палестинские жертвы были доставлены в Рамаллу и их дома в Восточном Иерусалиме.
  • Среди уволенных есть женщины, несовершеннолетние и лица, отбывавшие заключение за незначительные правонарушения.
  • Соглашение предусматривает освобождение почти 2000 палестинских заключенных в рамках перемирия.
  • Последние события свидетельствуют об улучшении отношений между Израилем и ХАМАСом.

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По данным палестинских источников, часть уволенных доставили в Рамаллу, а также в их дома в Восточном Иерусалиме.

Накануне освобождения израильских заложниц израильская пенитенциарная служба перевела первую группу палестинских заключенных в тюрьму Офер на Западном берегу реки Иордан. Там их лица были подтверждены силами безопасности и представителями Красного Креста, а также проведен медицинский осмотр перед окончательным увольнением в координации с правительством.

Среди уволенных:

  • 78 человек — жители Западного берега, отпущенные на контрольно-пропускном пункте Бейтуния вблизи тюрьмы Офер.

  • 12 человек — жители Восточного Иерусалима, которых освободили из тюрьмы Российский комплекс и вернули домой.

В общей сложности среди уволенных — 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, 8 несовершеннолетних парней и 12 мужчин, которые отбывали наказание за относительно незначительные правонарушения, такие как подстрекательство, поддержка терроризма и нарушение общественного порядка.

Фото — www.aljazeera.com

Согласно условиям первого этапа соглашения о прекращении огня, Израиль должен освободить около 2 000 палестинских заключенных.

Освобождение произошло после того, как ХАМАС передал три израильских заложниц Красному Кресту в Газе — это стало первым освобождением заложников с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Израиль сообщил о времени нового времени прекращения огня

Как отмечается, после получения списка заложников, которые должны быть освобождены 19 января, Израиль объявил, что перемирие вступит в силу в 11:15.

Первоначально планировалось, что первый этап перемирия начнется сегодня в 8:30. Однако он был отложен из-за задержки с передачей списка имен трех женщин-заложниц, которые должны быть освобождены 19 января.

Израильский чиновник сообщил общественному вещателю Kan, что ХАМАС передал имена трех женщин посредникам. По данным СМИ, ХАМАС освободит заложников:

  • Роми Гонен;

  • Эмили Дамари;

  • Дорона Штайнбрехера.

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