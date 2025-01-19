Израиль объявил о начале прекращения огня в Газе
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Израиль объявил о начале прекращения огня в Газе

Израиль объявил о начале прекращения огня в Газе
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Источник:  The Times of Israel

Израиль объявил о начале перемирия в секторе Газа. Прекращение огня стало возможным после того, как ХАМАС предоставил список первых заложников, которые планируется освободить 19 января.

Главные тезисы

  • Израиль объявил о прекращении огня в Газе после согласования списка заложников, которые планируется освободить 19 января.
  • Соглашение между Израилем и ХАМАСом предусматривает освобождение заложников и гуманитарную помощь населению Газы.
  • Первый этап перемирия предполагает освобождение 33 израильских заложников и более 700 палестинских заключенных.
  • Стороны также договорились о выводе израильских войск из Газы и прекращении огня на длительный срок.
  • После перемирия начнутся переговоры о втором этапе соглашения, предусматривающем полный вывод войск и освобождение остальных заложников.

Израиль сообщил о времени нового времени прекращения огня

Как отмечается, после получения списка заложников, которые должны быть освобождены 19 января, Израиль объявил, что перемирие вступит в силу в 11:15.

Первоначально планировалось, что первый этап перемирия начнется сегодня в 8:30. Однако он был отложен из-за задержки с передачей списка имен трех женщин-заложниц, которые должны быть освобождены 19 января.

Израильский чиновник сообщил общественному вещателю Kan, что ХАМАС передал имена трех женщин посредникам. По данным СМИ, ХАМАС освободит заложников:

  • Роми Гонен;

  • Эмили Дамари;

  • Дорона Штайнбрехера.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что продолжала наносить удары по объектам террористов ХАМАС в Секторе Газа в течение последних двух часов.

Израиль и ХАМАС подписали мирное соглашение

Как удалось узнать журналистам, документ был подписан 16 января в Дохе, Египет.

В процессе подписания принимали участие представители Израиля, Катара, США и ХАМАС — что важно понимать, это произошло после нескольких дней интенсивных переговоров.

В документе говорится, что на первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, среди которых женщины, дети, мужчины старше 50 лет и раненые.

После этого Тель-Авив освободит более 700 палестинских заключенных, в том числе более 270 человек, обвиняемых в убийстве израильтян, а также тысячу палестинцев, задержанных во время войны, но не причастных к атакам 7 октября.

Кроме того, отмечается, что в Газу будет отправлено 600 грузовиков с гуманитарной помощью и 50 бензовозов, 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов для перемещенных лиц.

На 16 день перемирия стороны начнут переговоры по второму этапу соглашения. Он предусматривает освобождение остальных заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.

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