Израиль и ХАМАС подписали мирное соглашение — важные детали

17 января офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально заявил о подписании соглашения с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

Война ХАМАС против Израиля завершена

Официальный Тель-Авив сообщил, что Кабинет министров Израиля уже запланировал провести заседание, чтобы провести голосование по ратификации соглашения.

По словам представителя лидера страны, полноценное заседание правительства состоится вечером 18 января.

В случае успешного голосования за это соглашение, оно вступит в силу уже 20 января, то есть на день позже, чем было запланировано сначала.

Согласно данным СМИ, первым трем заложникам, которых должны были освободить в воскресенье, придется подождать еще один день.

Государство Израиль привержено достижению всех целей войны, включая возвращение всех наших заложников — как живых, так и мертвых, — подчеркнула команда Биньямина Нетаньяху. Поделиться

Детали мирного соглашения Израиля и ХАМАС

Как удалось узнать журналистам, документ был подписан 16 января в Дохе, Египет.

В процессе подписания принимали участие представители Израиля, Катара, США и ХАМАС — что важно понимать, это произошло после нескольких дней интенсивных переговоров.

В документе указано, что на первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, среди которых женщины, дети, мужчины старше 50 лет и раненые.

После этого Тель-Авив освободит более 700 палестинских заключенных, в том числе более 270 человек, обвиняемых в убийстве израильтян, а также тысячу палестинцев, задержанных во время войны, но не причастных к атакам 7 октября.

Кроме того, сообщается, что в Газу будет отправлено 600 грузовиков с гуманитарной помощью и 50 бензовозов, 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов для перемещенных лиц.