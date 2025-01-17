Ізраїль і ХАМАС підписали мирну угоду — важливі деталі
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Ізраїль і ХАМАС підписали мирну угоду — важливі деталі

Біньяміна Нетаньяху
Джерело:  The Times of Israel

17 січня офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху офіційно заявив про підписання угоди з ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників.

Головні тези:

  • Угода передбачає звільнення жінок, дітей та поранених осіб, а також гуманітарну допомогу.
  • Після успішного голосування урядом, угода набуде чинності 20 січня.
  • Угода включає переговори про повне припинення вогню та виведення ізраїльських військ з Гази.

Війну ХАМАС проти Ізраїлю завершено

Офіційний Тель-Авів повідомив, що Кабінет міністрів Ізраїлю уже запланував провести засідання, щоб провести голосування щодо ратифікації угоди.

За словами речника лідера країни, повноцінне засідання уряду відбудеться ввечері 18 січня.

У разі успішного голосування за цю угоду, вона набуде чинності уже 20 січня, тобто на день пізніше, ніж було заплановано спочатку.

Згідно з даними ЗМІ, першим трьом заручникам, яких мали звільнити в неділю, доведеться почекати ще один день.

Держава Ізраїль віддана досягненню всіх цілей війни, включаючи повернення всіх наших заручників — як живих, так і мертвих, — наголосила команда Біньяміна Нетаньяху.

Деталі мирної угоди Ізраїлю та ХАМАС

Як вдалося дізнатися журналістам, документ було підписано 16 січня в Досі, Єгипет.

У процесі підписання брали участь представники Ізраїлю, Катару, США та ХАМАСу — що важливо розуміти, це відбулося після кількох днів інтенсивних переговорів.

У документі йдеться про те, що на першому етапі буде звільнено 33 ізраїльських заручники, серед яких жінки, діти, чоловіки старше 50 років та поранені.

Після цього Тель-Авів звільнить понад 700 палестинських в’язнів, зокрема понад 270 осіб, яких звинувачують у вбивстві ізраїльтян, а також тисячу палестинців, затриманих під час війни, але не причетних до атак 7 жовтня.

Окрім того, наголошується, що у Газу відправлять 600 вантажівок з гуманітарною допомогою та 50 бензовозів, 200 тисяч наметів і 60 тисяч мобільних будинків для переміщених осіб.

На 16 день перемир'я сторони розпочнуть переговори щодо другого етапу угоди. Він передбачає звільнення решти заручників, постійне припинення вогню і повне виведення ізраїльських військ з Гази.

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