Ізраїль завдав авіаударів по військових обʼєктах у Тартусі — там розташована база РФ

У ніч на 16 грудня ізраїльська військова авіація здійснила серію потужних ударів по військових об’єктах у сирійському портовому місті Тартус. Там розташована ключова військово-морська база Росії та судноремонтний завод.

Ізраїль наніс найпотужніші атаки за понад десятиліття

Як зазначається, удари були спрямовані на низку об’єктів у Тартусі та провінції Латакія. За інформацією ізраїльських ЗМІ, атака пошкодила об’єкти, пов’язані з російськими військовими, зокрема військово-морську базу РФ та судноремонтний завод.

פיצוץ מאגר האמל"ח בטרטוס — בתקיפת צה"ל. pic.twitter.com/BaqRUOqhub — נדב איל Nadav Eyal (@Nadav_Eyal) December 15, 2024

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, авіаудари також вразили підрозділи ППО та склади ракет "земля-земля". Це були наймасштабніші удари по прибережних регіонах Сирії з 2012 року.

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Раніше ізраїльські повітряні атаки завдали ударів по «ракетній базі на горі Касун» в Дамаску, а також по аеропорту в південній провінції Свейда, «оборонним і дослідницьким лабораторіям в Масяфі» в провінції Хама.

Раніше цього тижня військові джерела повідомили, що ізраїльські ВПС здійснили кілька авіаударів по сирійських військових об'єктах з моменту падіння режиму Асада з метою знищити озброєння та інші засоби, щоб вони не потрапили до рук ворога.

Крах режиму Асада, який супроводжувався залишенням військових об’єктів і техніки, потягнув за собою реакцію Ізраїлю, який вперше за 50 років завдав майже пів тисячі авіаударів по військових цілях у Сирії та розгорнув наземні війська в цій країні.

Ізраїльські військові 10 грудня заявили, що впродовж останніх двох днів завдали близько 480 ударів по всій країні, вразивши більшість сирійських запасів стратегічної зброї.

При цьому уточнюється, що близько 350 ударів були проведені пілотованою авіацією по аеродромах, зенітних батареях, ракетних установках, безпілотниках, винищувачах, танках і підприємствах з виробництва зброї. Ці об’єкти й озброєння розміщувалися в районах Дамаска, Хомси, Тартуса, Латакії та Пальміри. Решта ударів були нанесені для підтримки наземних операцій по складах зброї, військових спорудах, пускових установках і вогневих позиціях.