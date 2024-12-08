Ізраїль завдає потужних ударів по Дамаску
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Ізраїль завдає потужних ударів по Дамаску

авіація
Джерело:  The Times of Israel

8 грудня ізраїльська армія ЦАХАЛ перейшла до "дуже інтенсивних" ударів по Сирії на тлі падіння режиму диктатора Башара Асада.

Головні тези:

  • Ізраїль наносить удари по Сирії для знищення стратегічної зброї, яка може потрапити до ворогів країни.
  • Метою ЦАХАЛ є ліквідація об'єктів з виробництва зброї та протиповітряної оборони.
  • Американський лідер Джо Байден заявив про авіаудари США по цілях ІДІЛ.

Навіщо Ізраїль атакує Сирію

Як стверджують інсайдери, десятки літаків ВПС Ізраїлю завдали ударів по багатьох цілях по всій Сирії.

Наразі їхня головна мета — тотальне знищення "стратегічної зброї", яка може потрапити до ворогів країни на тлі останніх подій в країні.

Також ЦАХАЛ намагається ліквідувати об'єкти з виробництва зброї та об'єкти протиповітряної оборони.

Під удар Ізраїля уже потрапила авіабаза Меззех у столиці Сирії — Дамаску. Згідно з останніми даними, вона зазнала серйозних руйнувань.

Офіційний Тель-Авів стверджує, що відстежує сучасну зброю в Сирії та працює над тим, аби не допустити її потрапляння до "Хезболли" або до рук інших ворогів країни.

Повідомляється, що впродовж останніх кількох годин ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по понад 100 цілях у Сирії.

Байден наказав атакувати цілі ІДІЛ у Сирії

За словами американського лідера Джо Байдена, США завдали авіаударів у Сирії, щоб перешкодити Ісламській державі відновити свої позиції на тлі повалення режиму Башара Асада.

Про це він заявив під час публічного виступу 8 грудня.

Ми чітко розуміємо той факт, що ІДІЛ спробує скористатися будь-яким вакуумом, щоб відновити свою спроможність… Ми не дозволимо цьому статися...

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Він також додав, що лише протягом 8 грудня війська США завдали десяток високоточних ударів, авіаударів, націлених на табори ІДІЛ та бойовиків ІДІЛ у Сирії.

Поки офіційний Вашингтон не впевнений в місцезнаходженні Башара Асада, але відстежує повідомлення про те, що він шукає притулку в Москві.

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