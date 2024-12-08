Израиль наносит мощные удары по Дамаску

8 декабря израильская армия ЦАХАЛ перешла к "очень интенсивным" ударам по Сирии на фоне падения режима диктатора Башара Асада.

Зачем Израиль атакует Сирию

Как утверждают инсайдеры, десятки самолетов ВВС Израиля нанесли удары по множеству целей по всей Сирии.

Их главная цель — тотальное уничтожение "стратегического оружия", которое может попасть к врагам страны на фоне последних событий в стране.

Также ЦАХАЛ пытается ликвидировать объекты производства оружия и объекты противовоздушной обороны.

Под удар Израиля уже попала авиабаза Меззех в столице Сирии — Дамаске. Согласно последним данным, она испытала серьезные разрушения.

Официальный Тель-Авив утверждает, что отслеживает современное оружие в Сирии и работает над тем, чтобы не допустить его попадания к "Хезболле" или в руки других врагов страны.

Сообщается, что за последние несколько часов израильские военно-воздушные силы нанесли удары по более чем 100 целям в Сирии. Поделиться

Байден приказал атаковать цели ИГИЛ в Сирии

По словам американского лидера Джо Байдена, США нанесли авиаудары в Сирии, чтобы помешать Исламскому государству восстановить свои позиции на фоне свержения режима Башара Асада.

Об этом он заявил во время публичного выступления 8 декабря.

Мы четко понимаем тот факт, что ИГИЛ попытается воспользоваться любым вакуумом, чтобы восстановить свою способность… Мы не позволим этому произойти... Джо Байден Президент США

Он также добавил, что только в течение 8 декабря войска США нанесли десяток высокоточных ударов, авиаударов, нацеленных на лагеря ИГИЛ и боевиков ИГИЛ в Сирии.