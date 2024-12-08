Израиль наносит мощные удары по Дамаску

8 декабря израильская армия ЦАХАЛ перешла к "очень интенсивным" ударам по Сирии на фоне падения режима диктатора Башара Асада.
Главные тезисы
- Израиль наносит удары по Сирии для уничтожения стратегического оружия, которое может попасть к врагам страны.
- Целью ЦАХАЛ является ликвидация объектов производства оружия и противовоздушной обороны.
- Американский лидер Джо Байден заявил об авиаударах США по целям ИГИЛ.
Зачем Израиль атакует Сирию
Как утверждают инсайдеры, десятки самолетов ВВС Израиля нанесли удары по множеству целей по всей Сирии.
Их главная цель — тотальное уничтожение "стратегического оружия", которое может попасть к врагам страны на фоне последних событий в стране.
Также ЦАХАЛ пытается ликвидировать объекты производства оружия и объекты противовоздушной обороны.
Под удар Израиля уже попала авиабаза Меззех в столице Сирии — Дамаске. Согласно последним данным, она испытала серьезные разрушения.
Официальный Тель-Авив утверждает, что отслеживает современное оружие в Сирии и работает над тем, чтобы не допустить его попадания к "Хезболле" или в руки других врагов страны.
Байден приказал атаковать цели ИГИЛ в Сирии
По словам американского лидера Джо Байдена, США нанесли авиаудары в Сирии, чтобы помешать Исламскому государству восстановить свои позиции на фоне свержения режима Башара Асада.
Об этом он заявил во время публичного выступления 8 декабря.
Он также добавил, что только в течение 8 декабря войска США нанесли десяток высокоточных ударов, авиаударов, нацеленных на лагеря ИГИЛ и боевиков ИГИЛ в Сирии.
Пока официальный Вашингтон не уверен в местонахождении Башара Асада, но отслеживает сообщения о том, что он ищет убежища в Москве.
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