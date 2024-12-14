Ізраїль завдав 17 авіаударів по іранських військових об'єктах у Сирії

Ізраїль в ніч проти 14 грудня завдав нових ударів по тунелях, складах зі зброєю і аеропортах поблизу сирійської столиці Дамаска.
Головні тези:
- Ізраїль здійснив 17 авіаударів по іранських військових об'єктах у Сирії, спрямованих на тунелі, склади зі зброєю та аеропорти.
- Реакція Ізраїлю на крах режиму Асада — понад пів тисячі авіаударів по військових цілях у Сирії та розгорнуті наземні війська.
- Авіаудари Ізраїлю спрямовані на знищення іранських військових об'єктів у Сирії, що призначені для зберігання та запуску балістичних ракет.
Ізраїль атакував іранські військові бази та склади у Сирії
Зазначається, що хвиля з 17 ударів була спрямована на стратегічні тунельні комплекси іранського виробництва, які, як вважають, призначені для зберігання і запуску балістичних ракет, повідомляє йорданський телеканал «al-Ghad TV».
Удари також були спрямовані на «склади балістичних ракет Scud і пускові установки в районі Каламун, на «ракети, склади і тунелі».
Ізраїль бомбить іранські військові об’єкти у Сирії
Ізраїльські повітряні атаки завдали ударів по «ракетній базі на горі Касун» в Дамаску, а також по аеропорту в південній провінції Свейда, «оборонним і дослідницьким лабораторіям в Масяфі» в провінції Хама.
Раніше цього тижня військові джерела повідомили, що ізраїльські ВПС здійснили кілька авіаударів по сирійських військових об'єктах з моменту падіння режиму Асада з метою знищити озброєння та інші засоби, щоб вони не потрапили до рук ворога.
Крах режиму Асада, який супроводжувався залишенням військових об’єктів і техніки, потягнув за собою реакцію Ізраїлю, який вперше за 50 років завдав майже пів тисячі авіаударів по військових цілях у Сирії та розгорнув наземні війська в цій країні.
При цьому уточнюється, що близько 350 ударів були проведені пілотованою авіацією по аеродромах, зенітних батареях, ракетних установках, безпілотниках, винищувачах, танках і підприємствах з виробництва зброї. Ці об’єкти й озброєння розміщувалися в районах Дамаска, Хомси, Тартуса, Латакії та Пальміри. Решта ударів були нанесені для підтримки наземних операцій по складах зброї, військових спорудах, пускових установках і вогневих позиціях.
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