Ізраїль завдав 17 авіаударів по іранських військових об'єктах у Сирії
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Ізраїль завдав 17 авіаударів по іранських військових об'єктах у Сирії

Сирія
Джерело:  The Times of Israel

Ізраїль в ніч проти 14 грудня завдав нових ударів по тунелях, складах зі зброєю і аеропортах поблизу сирійської столиці Дамаска.

Головні тези:

  • Ізраїль здійснив 17 авіаударів по іранських військових об'єктах у Сирії, спрямованих на тунелі, склади зі зброєю та аеропорти.
  • Реакція Ізраїлю на крах режиму Асада — понад пів тисячі авіаударів по військових цілях у Сирії та розгорнуті наземні війська.
  • Авіаудари Ізраїлю спрямовані на знищення іранських військових об'єктів у Сирії, що призначені для зберігання та запуску балістичних ракет.

Ізраїль атакував іранські військові бази та склади у Сирії

Зазначається, що хвиля з 17 ударів була спрямована на стратегічні тунельні комплекси іранського виробництва, які, як вважають, призначені для зберігання і запуску балістичних ракет, повідомляє йорданський телеканал «al-Ghad TV».

Al Jazeera із посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Великій Британії, також повідомила про удари Ізраїлю. Зазначається, що «ізраїльські удари зруйнували науковий інститут» та інші пов'язані з ним військові об'єкти в Барзі, на півночі Дамаска, «військовий аеропорт» у передмісті столиці».

Авіаудари Ізраїлю по Сирії

Удари також були спрямовані на «склади балістичних ракет Scud і пускові установки в районі Каламун, на «ракети, склади і тунелі».

Ізраїль бомбить іранські військові об’єкти у Сирії

Ізраїльські повітряні атаки завдали ударів по «ракетній базі на горі Касун» в Дамаску, а також по аеропорту в південній провінції Свейда, «оборонним і дослідницьким лабораторіям в Масяфі» в провінції Хама.

Раніше цього тижня військові джерела повідомили, що ізраїльські ВПС здійснили кілька авіаударів по сирійських військових об'єктах з моменту падіння режиму Асада з метою знищити озброєння та інші засоби, щоб вони не потрапили до рук ворога.

Крах режиму Асада, який супроводжувався залишенням військових об’єктів і техніки, потягнув за собою реакцію Ізраїлю, який вперше за 50 років завдав майже пів тисячі авіаударів по військових цілях у Сирії та розгорнув наземні війська в цій країні.

Ізраїльські військові 10 грудня заявили, що впродовж останніх двох днів завдали близько 480 ударів по всій країні, вразивши більшість сирійських запасів стратегічної зброї.

При цьому уточнюється, що близько 350 ударів були проведені пілотованою авіацією по аеродромах, зенітних батареях, ракетних установках, безпілотниках, винищувачах, танках і підприємствах з виробництва зброї. Ці об’єкти й озброєння розміщувалися в районах Дамаска, Хомси, Тартуса, Латакії та Пальміри. Решта ударів були нанесені для підтримки наземних операцій по складах зброї, військових спорудах, пускових установках і вогневих позиціях.

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