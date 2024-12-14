Израиль нанес 17 авиаударов по иранским военным объектам в Сирии

Израиль в ночь на 14 декабря нанес новые удары по тоннелям, складам с оружием и аэропортам вблизи сирийской столицы Дамаска.
Главные тезисы
- Израиль совершил 17 авиаударов по иранским военным объектам в Сирии, в том числе на туннели и склады с оружием.
- Реакция Израиля на крах режима Асада включает более полутысячи авиаударов по военным целям в Сирии и развертывание наземных войск.
- Авиаудары были направлены на уничтожение иранских объектов, предназначенных для хранения и запуска баллистических ракет.
- Израильские атаки также охватили разрушение научного института и других военных объектов в разных районах Сирии.
- Израиль совершил около 480 ударов за несколько дней, нанеся поражение сирийским запасам оружия, включая ракетные установки и производственные предприятия.
Израиль атаковал иранские военные базы и склады в Сирии
Отмечается, что волна из 17 ударов была направлена на стратегические туннельные комплексы иранского производства, которые, как полагают, предназначены для хранения и запуска баллистических ракет, сообщает иорданский телеканал Al-Ghad TV.
Удары также были направлены на склады баллистических ракет Scud и пусковые установки в районе Каламун, на ракеты, склады и тоннели.
Израиль бомбит иранские военные объекты в Сирии
Израильские воздушные атаки нанесли удары по «ракетной базе на горе Касун» в Дамаске, а также по аэропорту в южной провинции Свейда, «оборонительным и исследовательским лабораториям в Масяфе» в провинции Хама.
Ранее на этой неделе военные источники сообщили, что израильские ВВС совершили несколько авиаударов по сирийским военным объектам с момента падения режима Асада с целью уничтожения вооружений и других средств, чтобы они не попали в руки врага.
Крах режима Асада, сопровождавшийся оставлением военных объектов и техники, повлек за собой реакцию Израиля, который впервые за 50 лет нанес почти пол тысячи авиаударов по военным целям в Сирии и развернул наземные войска в этой стране.
При этом уточняется, что около 350 ударов были проведены пилотируемой авиацией по аэродромам, зенитным батареям, ракетным установкам, беспилотникам, истребителям, танкам и предприятиям по производству оружия. Эти объекты и вооружения размещались в районах Дамаска, Хомсы, Тартуса, Латакии и Пальмиры. Остальные удары были нанесены для поддержки наземных операций по складам оружия, военным сооружениям, пусковым установкам и огненным позициям.
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