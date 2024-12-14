Израиль нанес 17 авиаударов по иранским военным объектам в Сирии

Израиль в ночь на 14 декабря нанес новые удары по тоннелям, складам с оружием и аэропортам вблизи сирийской столицы Дамаска.

Израиль атаковал иранские военные базы и склады в Сирии

Отмечается, что волна из 17 ударов была направлена на стратегические туннельные комплексы иранского производства, которые, как полагают, предназначены для хранения и запуска баллистических ракет, сообщает иорданский телеканал Al-Ghad TV.

Al Jazeera со ссылкой на базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека также сообщила об ударах Израиля. Отмечается, что израильские удары разрушили научный институт и другие связанные с ним военные объекты в Барге, на севере Дамаска, военный аэропорт в пригороде столицы. Поделиться

Авиаудары Израиля по Сирии

Удары также были направлены на склады баллистических ракет Scud и пусковые установки в районе Каламун, на ракеты, склады и тоннели.

Израиль бомбит иранские военные объекты в Сирии

Израильские воздушные атаки нанесли удары по «ракетной базе на горе Касун» в Дамаске, а также по аэропорту в южной провинции Свейда, «оборонительным и исследовательским лабораториям в Масяфе» в провинции Хама.

Ранее на этой неделе военные источники сообщили, что израильские ВВС совершили несколько авиаударов по сирийским военным объектам с момента падения режима Асада с целью уничтожения вооружений и других средств, чтобы они не попали в руки врага.

Крах режима Асада, сопровождавшийся оставлением военных объектов и техники, повлек за собой реакцию Израиля, который впервые за 50 лет нанес почти пол тысячи авиаударов по военным целям в Сирии и развернул наземные войска в этой стране.

Израильские военные 10 декабря заявили, что за последние два дня нанесли около 480 ударов по всей стране, поразив большинство сирийских запасов стратегического оружия. Поделиться

При этом уточняется, что около 350 ударов были проведены пилотируемой авиацией по аэродромам, зенитным батареям, ракетным установкам, беспилотникам, истребителям, танкам и предприятиям по производству оружия. Эти объекты и вооружения размещались в районах Дамаска, Хомсы, Тартуса, Латакии и Пальмиры. Остальные удары были нанесены для поддержки наземных операций по складам оружия, военным сооружениям, пусковым установкам и огненным позициям.