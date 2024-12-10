Израиль уничтожил военный флот Сирии

В ночь на 10 декабря ракетные корабли ВМС Израиля атаковали сирийский военный флот в рамках масштабной операции, направленной на устранение стратегических угроз для страны.

Израиль продолжает свою операцию против террористов в Сирии

С заявлением на этот счет выступил глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац во время его визита на военно-морскую базу в Хайфе.

По его словам, силы ЦАХАЛ уже закрепляются в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами.

Кроме того, Исраэль Кац напомнил о важности создания "стерильной оборонной зоны" на юге Сирии.

По убеждению министра, она позволит предотвратить террористические угрозы, при этом избегая постоянного израильского присутствия в регионе.

Что важно понимать, специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен на фоне последних событий призвал Израиль прекратить наносить удары по стране, которая становится на ноги после правления режима Асада.

Анонимные источники журналистов утверждают, что израильские военные продвинулись вглубь территории Сирии, танки ЦАХАЛа замечены в 25 километрах от сирийской столицы Дамаска.

Россия потеряла одну из своих зон влияния

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин потерял ключевую зону влияния на Ближнем Востоке после падения режима Башара Асада, в частности, логистические базы.

Он также предположил, что ключевой причиной краха РФ в Сирии стало уничтожение ЧВК "Вагнер" вместе с ее экс-главарем Евгением Пригожиным.

Что важно понимать, Пригожин годами строил систему влияния России на Ближнем Востоке и Африке. Сирия являлась ключевым пунктом через базы РФ и выход флота в Средиземное море.

По мнению Коваленко, на этом фоне влияние Путина в Африке также будет ослабевать. Пока диктатор делает все возможное, чтобы переложить вину за потерю Сирии на Иран.