Уночі 10 грудня ракетні кораблі ВМС Ізраїлю атакували сирійський військовий флот у рамках масштабної операції, спрямованої на усунення стратегічних загроз для країни.

Ізраїль продовжує свою операцію проти терористів у Сирії

З заявою з цього приводу виступив очільник Міністерства оборони Ізраїлю Ісраель Кац під час його візиту на військово-морську базу в Хайфі.

За його словами, сили ЦАХАЛ уже закріплюються в буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами.

Окрім того, Ісраель Кац нагадав про важливість створення "стерильної оборонної зони" на півдні Сирії.

На переконання міністра, вона дасть можливість запобігти терористичним загрозам, при цьому уникаючи постійної ізраїльської присутності в регіоні.

Що важливо розуміти, спеціальний посланник ООН щодо Сирії Гейр Педерсен на тлі останніх подій закликав Ізраїль припинити завдавати ударів по країні, яка стає на ноги після правління режиму Асада.

Анонімні джерела журналістів стверджують, що ізраїльські військові просунулися вглиб території Сирії, танки ЦАХАЛу помічені за 25 кілометрів від сирійської столиці Дамаска.

Росія втратила одну зі своїх зон впливу

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко звертає увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін втратив ключову зону впливу на Близькому Сході після падіння режиму Башара Асада, зокрема логістичні бази.

Він також припустив, що ключовою причиною краху РФ у Сирії стало знищення ПВК "Вагнер" разом із її ексватажком Євгеном Пригожиним.

Що важливо розуміти, Пригожин роками будував систему впливу Росії на Близькому Сході та в Африці. Сирія була ключовим пунктом через бази РФ і вихід флоту в Середземне море.

На переконання Коваленка, на цьому тлі вплив Путіна в Африці також буде слабшати. Наразі диктатор робить все можливе, щоб перекласти провину за втрату Сирії на Іран.