Израиль нанес авиаудары по военным объектам в Тартусе — там расположена база РФ

В ночь на 16 декабря израильская военная авиация совершила серию мощных ударов по военным объектам в сирийском портовом городе Тартус. Там расположена ключевая военно-морская база России и судоремонтный завод.

Израиль нанес самые мощные атаки за более чем десятилетие

Как отмечается, удары были направлены на ряд объектов в Тартусе и в провинции Латакия. По информации израильских СМИ, атака повредила объекты, связанные с российскими военными, в том числе военно-морскую базу РФ и судоремонтный завод.

פיצוץ מאגר האמל"ח בטרטוס — בתקיפת צה"ל. pic.twitter.com/BaqRUOqhub — נדב איל Nadav Eyal (@Nadav_Eyal) December 15, 2024

По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, авиаудары также поразили подразделения ПВО и составы ракет "земля-земля". Это были самые масштабные удары по прибрежным регионам Сирии с 2012 года.

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Ранее израильские воздушные атаки нанесли удары по «ракетной базе на горе Касун» в Дамаске, а также по аэропорту в южной провинции Свейда, «оборонительным и исследовательским лабораториям в Масяфе» в провинции Хама.

Ранее на этой неделе военные источники сообщили, что израильские ВВС совершили несколько авиаударов по сирийским военным объектам с момента падения режима Асада с целью уничтожения вооружений и других средств, чтобы они не попали в руки врага.

Крах режима Асада, сопровождавшийся оставлением военных объектов и техники, повлек за собой реакцию Израиля, который впервые за 50 лет нанес почти пол тысячи авиаударов по военным целям в Сирии и развернул наземные войска в этой стране.

Израильские военные 10 декабря заявили, что за последние два дня нанесли около 480 ударов по всей стране, поразив большинство сирийских запасов стратегического оружия.

При этом уточняется, что около 350 ударов были проведены пилотируемой авиацией по аэродромам, зенитным батареям, ракетным установкам, беспилотникам, истребителям, танкам и предприятиям по производству оружия. Эти объекты и вооружения размещались в районах Дамаска, Хомсы, Тартуса, Латакии и Пальмиры. Остальные удары были нанесены для поддержки наземных операций по складам оружия, военным сооружениям, пусковым установкам и огненным позициям.